Były już "Żony Hollywood" i "Żony Miami" TVN-u, a nawet "Żony Warszawy" Polsatu, więc tym razem nadeszła pora na... "Żony Podlasia". W nowym programie produkcji TTV - który zadebiutował na początku marca - widzowie mogą śledzić losy pięciu bohaterek. Według zapowiedzi uczestniczki żyją według własnych zasad w malowniczych wsiach na wschodzie Polski. Choć na pozór prowadzą spokojne życie, ich wspólną cechą jest to, że nie myślą o tym, co ludzie powiedzą.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestniczki "The Real Housewives. Żony Warszawy" wyolbrzymiają sukces i naginają rzeczywistość"?

Po "Żonach Miami" czas na... "Żony Podlasia". Oto uczestniczki

W pierwszym sezonie "Żon Podlasia" widzowie mogą śledzić losy Jasi, Aldony, Magdy, Hani i Niny. Jasia to rezolutna wdówka, poszukująca kogoś, kto mógłby jej pomóc w pracy na gospodarstwie. - Samotną kobietą na wsi dobrze by było być, gdybym miała jakiegoś brata, który przyszedłby pomoc. (…) Szukam jakiegoś przyjaciela, dałam ogłoszenie do gazety, zobaczymy - powiedziała w pierwszym odcinku show.

Żony Podlasia'. Oto uczestniczki. Jasia Żony Podlasia'. Oto uczestniczki. Jasia, fot. TTV PLAYER

Aldona to niezwykle niezależna matka, która mimo przeciwności losu doskonale radzi sobie w gospodarstwie. - Ludzie się dziwią, jak ja sobie radze z kilkunastoma końmi, kilkunastoma kozami, dzieckiem. Jakoś sobie radzę, nie zginęłam, mam uśmiech na twarzy, to jest moje życie i miejsce na ziemi - powiedziała.

Magda z kolei rzuciła wszystko i dobrowolnie przyjechała na wieś z Poznania. Dziś wychowuje z mężem piątkę dzieci. Hania z kolei zarządza dużym gospodarstwem rolnym i opiekuje się rodzicami. - Uwielbiam jechać do miasta, pójść na imprezę, ale jak wracam do swojej oazy, to jest to - deklaruje. Kolejną uczestniczką jest Nina, która żyje w szczęśliwym wieloletnim związku bez ślubu. Udowadnia, że na nic w życiu nie jest za późno - prawo jazdy zrobiła w wieku 62 lat.

Żony Podlasia'. Oto uczestniczki. Hania Żony Podlasia'. Oto uczestniczki. Hania, fot. TTV PLAYER

"Żony Podlasia". Widzowie jednogłośni

Po premierze pierwszego odcinka widzowie wydają się być jednogłośni. "Jak dla mnie super, kobitki wystrzałowe i fajnie się ogląda. Czekam na następny odcinek", "Fajne uczestniczki, super odskocznia od miasta", "Pierwszy odcinek petarda, już nie mogę się doczekać następnego" - czytamy na Instagramie stacji. "Żony Podlasia" są emitowane w niedziele od 3 marca na antenie TTV o 22.00. Program można także obejrzeć na platformie VOD Player.pl.