Spięcia w panelu jurorskim "Tańca z Gwiazdami". Kasprzyk dogadała Pavlović

3 marca widzowie zobaczyli nową odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowało się wielu celebrytów i celebrytek. W panelu jurorskim zadebiutowali: aktorka Ewa Kasprzyk oraz tancerze Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Jedyną osobą, która od premiery programu w Polsce ocenia taniec gwiazd, jest Iwona Pavlović. I to właśnie pomiędzy nią i Kasprzyk zaczęło iskrzyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska chce wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Przeprasza tancerza i zdradza czego się boi

Ewa Kasprzyk i Iwona Pavlović wymieniły kilka mocniejszych zdań

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" przyciągnął wielkie gwiazdy. Ich występy oceniło odświeżone grono jurorów, wśród których jest aktorka Ewa Kasprzyk i była tancerka Iwona Pavlović. Obie panie mają mocne charaktery, co doprowadziło do kilku mocniejszych wymian zdań. W tej edycji gwiazdy są mocno krytykowane, a jurorzy dają do zrozumienia, że to będzie trudne wyzwanie. Najwyższa liczba przyznanych punktów to 33.

W tym odcinku Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zaprezentowali walca wiedeńskiego, za którego otrzymali zaledwie 17 punktów. "Królowa życia" przekrzyczała Pavlović, która wymieniała uwagi na temat tańca i dała jedynie dwa punkty. Kasprzyk skomentowała, iż myślała, że to Pavlović jest największą "Królową życia", lecz oddaje, że jest nią Kaźmierska. Podczas innych występów jurorki często się nie zgadzały. Gdy wystąpiła Roksana Węgiel, była tancerka oceniła to jako "zbyt bajkowe", porównując taniec do Barbie. Powiedziała "szklanka jest do połowy pełna".

To ważne, że ty masz pełną szlankę

- odpowiedziała jej Kasprzyk.

Pavlović skomentowała spięcia z aktorką

Widzowie z pewnością mogli zauważyć, że jurorki są bardzo energiczne i nie owijają w przysłowiową bawełnę. To jedne z najmocniejszych charakterów polskiego show-biznesu. Iwona Pavlović postanowiła skomentować sytuację w rozmowie z portalem Party.pl. Wie, że obie są silnymi kobietami, a spięcia będą wynikiem ich energii.

To nasze trzecie spotkanie zawodowe. Oczywiście Ewa tańczyła kiedyś w "Tańcu z Gwiazdami", potem brałam udział w jednym programie z Ewunią i już tam między nami tak iskrzyło, że aż iskry szły(...) Ewa jest znakomitą kobietą, otwartą, bezpośrednią. To nie chodzi o to, że będziemy walczyć ze sobą, ale to będzie wychodziło, bo widzę jak my rozmawiamy ze sobą, to jest między nami cały czas energia

- wyznała.

Spięcia w panelu jurorskim 'Tańca z Gwiazdami'. Chodzi o Kasprzyk i Pavlović Fot. KAPiF.pl