3 marca 2024 roku wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Format przeszedł niemałą rewolucję. Wymieniono prawie wszystkich jurorów. Ze starego składu została jedynie Iwona Pavlović. Dołączyli do niej: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, oraz Tomasz Wygoda. Na parkiecie wystąpili m.in. Maciej Musiał, Roksana Węgiel i Maffashion. Nie zabrakło także 59-letniej Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, którą do udziału w programie namówiły dzieci. W jednym z wywiadów aktorka opowiedziała o treningach. Wyjawiła, czy planuje rywalizować z Roksaną Węgiel, która jest od niej o 40 lat młodsza. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska chce wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Przeprasza tancerza i zdradza czego się boi

"Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska o Węgiel. "Nie zamierzam rywalizować"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska udzieliła wywiadu dla portalu "Super Express". Opowiedziała o swoich złych cechach na treningach. - Jestem powolna - mówiła. Aktorka została także zapytana o to, jak zapatruje się na rywalizację z młodszą o 40 lat Roksaną Węgiel. Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła rozwiać wątpliwości i pochwalić piosenkarkę. - Ja w ogóle nie mam pomysłu na rywalizację. Wspaniała dziewczyna, młoda, roztańczona, wysportowana. Ja nie zamierzam rywalizować z Roxie. Mogę jej kibicować i trzymać za nią kciuki - wyznała dla "Super Expressu". Głos w tej sprawie zabrał także taneczny partner aktorki, Kamil Gwara. On również podziela jej zdanie. - Na pewno nie mamy w głowie nutki rywalizacyjnej, że musimy z Roxie czy kimś innym rywalizować na parkiecie - skwitował. Aktorka zauważyła, że traktuje udział w programie jako wygraną, ponieważ wymaga on od niej dużej odwagi.

"Taniec z Gwiazdami". Znamy wyniki pierwszego odcinka. Kto poradził sobie najlepiej?

Premierowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen emocji. Anita Sokołowska i Aleksander Mackiewicz poradzili sobie najlepiej i uplasowali się na szczycie tabeli. Uzyskali 32 punkty. Roksana Węgiel również zaliczyła udany debiut na parkiecie. Zdobyła 27 punktów. A co z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, która nie miała zamiaru rywalizować z piosenkarką? Jury oceniło jej taniec 19 punktów. Z programu nie odpadła żadna para, dlatego już wkrótce znów będziemy mogli oglądać wszystkie gwiazdy w akcji. ZOBACZ TEŻ: "TzG". Ciąg dalszy awantury Maseraka i Kaczorowskiej. Celebrytka wypomina mu kryminalną przeszłość

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Roksana Węgiel w programie Fot. KAPiF.pl