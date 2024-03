3 marca ruszyła 27 edycja programu "Taniec z Gwiazdami". W tej odsłonie tanecznego show pojawiły się głośne nazwiska. Swoich sił na parkiecie próbują m.in. Roksana Węgiel,Maciej Musiał, Julia Kuczyńska znana jako Maffashion czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Ostatnia z wymienionych bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie chwali się pierwszym występem w formacie. Aktorka "Klanu" ma wsparcie rodziny, fanów i koleżanek z branży.

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska zawstydzona przez tancerza. Poszło o... "Klan" i chemię na parkiecie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w "Tańcu z Gwiazdami" występuje z Kamilem Gwarą. Para w pierwszym odcinku show zatańczyła walca angielskiego. Skrót z ich występu znalazł się nie tylko na instagramowym koncie aktorki, ale również oficjalnym koncie promującym "Taniec z Gwiazdami". Pod filmikiem, na którym widać pląsy tych dwojga, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zachwyceni byli nie tylko fani formatu, ale również rodzina aktorki. Bliscy Ostrowskiej-Królikowskiej nie kryli dumy. "Brawo mamo!"- pisał san gwizdy "Klanu" - Jan Ignacy Królikowski. Antek Królikowski mu wtórował. "Pięknie było". "To moja mama!" - piała z zachwytu córka aktorki - Julia Królikowska. Uwagę zwracał jednak inny komentarz: "Najlepsza teściowa!" - czytamy. Na te słowa nie pozwoliła sobie jednak Joanna Opozda, ale Jakub Nowak, który jest mężem wspomnianej już Julii Królikowskiej.

Swoje trzy grosze dorzuciły też gwiazdy. "Pięknie ci w tej błękitnej sukni. Byłaś promienna i delikatna" - pisała Anna Jurksztowicz. "Wyglądałaś i tańczyłaś przepięknie" - dodała Agata Młynarka. "Pięknie zatańczyliście!" - zachwalała Anita Sokołowska. "Małgosiu, tańczyłaś i wyglądałaś wspaniale. Brawo! Dużo szczęścia na następne występy" - życzyła Aldona Orman.

Joanna Opozda o udziale Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

Nie jest żadną tajemnicą, że Joanna Opozda nie żyje w dobrych relacjach z Antkiem Królikowskim, z którym aktualnie się rozwodzi. Wygląda jednak na to, że nieco lepiej dogaduje się z (aktualnie jeszcze) teściową. Z okazji dnia babci spotkała się nawet z Ostrowską-Królikowską, by jej syn Vincent miał kontakt z babcią. Niedawno z kolei została zapytana o to, czy będie kobicowała mamie Antka w trakcie jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". "Życzę jej powodzenia, oczywiście. To nie jest tak, że będę wysyłać SMS-y czy siedzieć na widowni - raczej mnie tam nie zobaczycie. Natomiast jak najbardziej życzę wszystkiego dobrego" - powiedziała "Plejadzie".