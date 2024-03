"Taniec z Gwiazdami". Fani bezlitośni dla Ewy Kasprzyk. "Tylko małpuje"

Odmieniony "Taniec z Gwiazdami" w końcu wrócił po długiej przerwie na antenę Polsatu. Nowa edycja to nie tylko nowi uczestnicy, ale również jurorzy. W tegorocznej odsłonie oceniać będą: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović. Według widzów najwięcej uwagi skupia na sobie Kasprzyk, która nie sprawdza się w swojej roli. Co mają jej do zarzucenia? Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z Gwiazdami". Ewa Kasprzyk zdaniem fanów "nie wie, po co przyszła" do programu

Pierwszy odcinek przyniósł mnóstwo emocji. Według jurorów świetnie poradziły sobie Roksana Węgiel i Maffashion. Nieco gorzej Filip Chajzer, Beata Olga Kowalska i Dagmara Kaźmierska. W czasie emisji wielokrotnie posypały się niskie noty, ale nie od Ewy Kasprzyk, która zdaniem fanów wydaje się wcale nie zwracać uwagi na taniec. "Jestem rozczarowana panią Kasprzyk. Nie umie sama ocenić, tylko małpuje po Rafale? To pan Grabowski był o niebo lepszy!", "Pani Kasprzyk chyba nie wie, po co przyszła. Chyba po to, żeby podwyższać punktację, bo na tańcu się nie zna zupełnie. Bardzo ją lubię jako aktorkę, ale tu widać jej nie polubię" - pisali pod materiałami z programu. A co wy myślicie o Kasprzyk w roli jurorki?

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlocić o Ewie Kasprzyk. "Iskry szły"

Iwona Pavlović zwana także "czarną mambą" może pochwalić się zdecydowanie najdłuższym stażem w "Tańcu z Gwiazdami" i największym doświadczeniem na parkiecie. Co myśli o debiucie Ewy Kasprzyk? - To nasze trzecie spotkanie zawodowe. Oczywiście Ewa tańczyła kiedyś w "Tańcu z gwiazdami'', potem brałam udział w jednym programie z Ewunią i już tam między nami tak iskrzyło, że aż iskry szły. (...) Ewa jest znakomitą kobietą, otwartą, bezpośrednią. To nie chodzi o to, że będziemy walczyć ze sobą, ale to będzie wychodziło, bo widzę, jak my rozmawiamy ze sobą, to jest między nami cały czas energia - tłumaczyła w wywiadzie z portalem Party.pl. ZOBACZ TEŻ: Afera w dniu premiery "Tańca z Gwiazdami". Maserak odpowiada Kaczorowskiej. "Odleciała"