"Taniec z Gwiazdami". Kto pożegnał się z programem? Jest zaskoczenie

"Taniec z Gwiazdami" w końcu powrócił na antenę Polsatu. Na ten moment widzowie czekali od dawna. 3 marca 2024 roku mogli podziwiać swoich ulubieńców na parkiecie kultowego show. W tym roku produkcja postarała się z castingiem. Dzięki temu fani mogli zobaczyć, jak radzą sobie z tańcem znane gwiazdy, takie jak: Roksana Węgiel, Maffashion, Maciej Musiał, Dagmara Kaźmierska, Anita Sokołowska czy Filip Chajzer. Jak zakończył się pierwszy odcinek programu? Więcej zdjęć z "Tańca z Gwiazdami" znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z Gwiazdami". Znamy wyniki pierwszego odcinka

Trzeba przyznać, że premierowy odcinek nie dla wszystkich okazał się udany. Jurorzy nie szczędzili surowych not pierwszym parom. Wśród krytykowanych uczestników znaleźli się m.in. Beata Olga Kowalska i Filip Chajzer. Najlepiej poradzili sobie Anita Sokołowska i Aleksander Mackiewicz, którzy uplasowali się na szczycie tabeli z 32 punktami. Stawkę zamknęli Dagmara Kaźmierska i Kamil Baleja - po 17 punktów. Po zsumowaniu punktów od jurorów i widzów prowadzący podali ostateczne wyniki, które były niemałym zaskoczeniem! Z programem nie pożegnała się żadna para, a wszystkie głosy przeszły do drugiego odcinka.

"Taniec z Gwiazdami". Maserak obiecywał nie oceniać tancerzy, a gwiazdy. Jak było naprawdę?

Niedawno nowy juror "Tańca z Gwiazdami", Rafał Maserak wypowiedział się na temat swojej przeszłości w programie. - Zawsze mnie wkurzało w opinii jurorskiej, że oceniali tancerzy. Nie można tego robić. W tym programie ważne są gwiazdy. My je szkolimy, uczymy, wkładamy całe serce w to, żeby zatańczyli jak najlepiej. Nagle juror taneczny mówi: "Ej, Maserak, źle tańczyłeś". No nie, to już jest przesada… Od tego są nasi widzowie, żeby oni oceniali – tłumaczył w Radiu Zet. W pierwszym odcinku Maserak faktycznie skupiał się przede wszystkim na gwiazdach. Profesjonalnym tancerzom nie szczędził komplementów. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z Gwiazdami". Tak ukochana witała Hakiela. Ale się wystroiła!

Rafał Maserak i Iwona Pavlović 'Taniec z Gwiazdami'. Wiemy, kto pożegnał się z programem po pierwszym odcinku. Fot. KAPiF.pl