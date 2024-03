Fani "Tańca z Gwiazdami" długo czekali na tę chwilę. 3 marca 2024 roku wyemitowano pierwszy odcinek największego tanecznego show. W tegorocznej edycji nie brakuje znanych gwiazd. Na parkiecie pojawią się m.in. Beata Olga Kowalska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Maffashion, Filip Chajzer i Anita Sokołowska. Po latach przerwy w roli trenera powrócił również Marcin Hakiel. Tancerza z widowni wspierała ukochana. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z Gwiazdami". Marcin Hakiel nie szczędzi czułości ukochanej

Na długo przed rozpoczęciem transmisji na widowni pojawili się bliscy występujących gwiazd. Nie zabrakło partnerki Hakiela, Dominiki. Ukochana tancerza założyła lawendowy komplet składający się z krótkiej spódniczki i bluzki z długim rękawem w materiałowe kwiaty. Z pomocą weszła po schodkach, by przywitać się z Marcinem, który wyraźnie na nią czekał. Para zamieniła kilka słów i obdarowała się czułym pocałunkiem. Myślicie, że z takim wsparciem Hakiel poradzi sobie w pierwszym odcinku?

Marcin Hakiel z ukochaną Dominiką 'Taniec z Gwiazdami'. Tak ukochana witała Hakiela. Ale się wystroiła! Fot. KAPiF.pl

"Taniec z Gwiazdami". Dagmara Kaźmierska zdementowała plotki o konflikcie z Hakielem

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się plotki, które sugerowały, że Hakiel i Kaźmierska nie do końca się ze sobą dogadują. Bohaterka "Królowych Życia" w końcu postanowiła odnieść się do tych pogłosek. - To był bardzo brzydki wymysł mediów. Któryś portal bardzo brzydko napisał, że miałabym się na temat Marcina negatywnie wypowiadać, co jest absolutną nieprawdą - tłumaczyła w rozmowie z Jastrząb Post. Celebrytka zdradziła również, że treningi z Marcinem są bardzo udane. - Odkąd zaczęliśmy trenować, od pierwszej chwili, mieliśmy super wesoły klimat. Jest nam wesoło, fajnie, poczułam już to. Pierwsze momenty były ciężkie. Mało się bawiłam tym tańcem, ponieważ ciężka praca przysłaniała tę przyjemność. Doszliśmy już do takiego momentu, że jest to dla mnie bardzo przyjemne, że chce mi się tańczyć, czuję to, płynę - mówiła.