Po dłuższej przerwie do Polsatu wraca odświeżony "Taniec z Gwiazdami". W programie pojawią się nie tylko nowi tancerze, ale też całkowicie odmieniony skład będzie oceniał poczynania uczestników na parkiecie. O stołku za stołem jurorskim marzyła Agnieszka Kaczorowska, która nie kryła rozżalenia faktem, iż nie wygrała castingu. Co więcej, tancerka powątpiewa w kompetencje jednego z jurorów do oceniania gwiazd w polsatowskim show.

Rafał Maserak dosadnie o komentarzu Agnieszki Kaczorowskiej na temat "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plotkiem skomentowała debiutującego w nowej roli Tomasza Wygodę. "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający (...). Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem (...). Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...). Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę" - powiedziała. Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" startuje 3 marca. Tego samego dnia Pomponik postanowił zapytać również debiutującego w roli jurora programu Rafała Maseraka o wypowiedź Kaczorowskiej. Tancerz odpowiedź rozpoczął od głośnego westchnięcia.

Wzdycham, ponieważ Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie

- powiedział Maserak.

Rafał Maserak 'Taniec z Gwiazdami'.

Rafał Maserak wbił szpilę Agnieszce Kaczorowskiej

Tancerz dodał, że nie zgadza się zupełnie z opinią Kaczorowskiej na temat Wygody. Zdziwił się także, że oceniła go w taki sposób, mimo że go nie zna. Nie odmówił sobie także kolejnej szpili w stronę celebrytki. - Przede wszystkim on nie jest ze świata tańca towarzyskiego, tylko ze świata bardziej teatralnego. Ona nie musi go znać. Może gdzieś Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę - stwierdził.