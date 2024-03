Edyta Geppert była jurorką w show TVN. Wytrzymała przez jeden odcinek

Edyta Geppert to gwiazda polskiej piosenki, która karierę rozpoczynała jeszcze w latach 80. Artystka do dziś jest aktywna zawodowo i koncertuje w całej Polsce. Mimo sukcesów i sławy Geppert skupia się na pracy artystycznej, nie odcina kuponów od rozpoznawalności, a media zwykle milczą na jej temat. W rozmowie z Plejadą artystka przyznała, że wiele lat temu upomniała się o nią telewizja. Geppert miała jednak zupełnie inną wizję na temat swojej roli w programie.

Edyta Geppert była w jury "Drogi do gwiazd". Tłumaczy, dlaczego zrezygnowała

Edyta Geppert wyznała, że lata temu zgodziła się na propozycję zostania jurorką w programie "Droga do gwiazd". Był to talent show TVN emitowany w 2001 i 2002 roku. Uczestnicy występowali w nim przed trójką jurorów, a nagrodą był kontrakt płytowy. Choć sam program liczył kilka sezonów, Geppert pracowała przy nim tylko w jednym odcinku. "Okazało się, że w tym programie nie chodzi o merytoryczne podejście, tylko o show i zabawę, a przede wszystkim oglądalność. A ja podeszłam do swojej roli poważnie i w efekcie pożegnałam się z programem" - opowiadała Plejadzie. Artystka dodała, że to doświadczenie sprawiło, iż więcej nie zdecydowała się na rolę jurorki, choć twórcy programów się do niej odzywali z propozycjami.

Gdy później pojawiały się tego typu propozycje, odmawiałam, bo zabawa kosztem uczestników oczekujących rzetelnej oceny ich umiejętności nie interesuje mnie

- podsumowała.

Edyta Geppert Edyta Geppert, KAPiF

Edyta Geppert spotkała się z Magdą Welc

Co ciekawe, piosenka Edyty Geppert przyniosła szczęście zwyciężczyni najsłynniejszego TVN-owskiego talent show, czyli "Mam talent!". W 2010 roku program wygrała 12-letnia Magda Welc, która na finał wybrała utwór swojej idolki. Piosenka "Kocham cię życie" przyniosła Welc szczęście i młodziutka wokalistka wygrała program. Stacja postanowiła wówczas spełnić jej marzenie i zorganizowała spotkanie Welc z Geppert, które oczywiście odbyło się przed kamerami. Artystka udzieliła debiutantce kilku rad. "Od tej pory będzie już zawsze pod górę. Wygrałaś konkurs i teraz już będzie się od ciebie wymagać i musisz być gotowa na krytykę" - powiedziała jej.