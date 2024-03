Od czasu, gdy zmieniła się władza i publiczne media przechodzą rewolucję, Telewizja Republika zyskała spore grono fanów. Wszystko dlatego, że do stacji przeniosła się część dawnych gwiazd TVP, w tym była szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka. Prezenterka w TV Republika prowadzi program informacyjny "Dzisiaj" do spółki z Jackiem Sobalą. I to właśnie on przedstawił widzom zmanipulowany materiał.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o Dowbor

TV Republika tak przedstawiła widzom wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza

Od dłuższego czasu tematem numer jeden w programach informacyjnych jest trwający protest rolników. Nie inaczej jest w TV Republika, gdzie sytuację wykorzystano do krytyki obecnej władzy. W programie "Dzisiaj" z 2 marca Jacek Sobala zasugerował, że koalicja "trzeszczy w szwach", a rzekomą rekonstrukcję rządu mógłby przyspieszyć protest, z którym władza sobie nie radzi. - Hołownia w imieniu Trzeciej Drogi zapowiedział obronę Zielonego Ładu, a Kosiniak-Kamysz mówił, że "ci, co protestują, to nie rolnicy, to sabotażyści" - mogliśmy usłyszeć.

Okazuje się, że nie była to pełna wypowiedź, co w tej sytuacji nie jest bez znaczenia. Słowa polityka padły podczas Konwencji Programowej Trzeciej Drogi, która odbyła się 2 marca. W trakcie przemowy Kosiniak-Kamysz odniósł się m.in. właśnie do protestu rolników. Jak zauważył serwis teleshow.wp.pl, cała wypowiedź, której fragment przytoczyła TV Republika, dotyczyła sprawców antyukraińskich incydentów. "To nie są polscy rolnicy, to sabotażyści. Polscy rolnicy nigdy by tak nie postąpili i nigdy tak nie postąpią. Takich metod używa imperium zła, które odrodziło się na wschodzie" - powiedział polityk.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

TVP traci oglądalność, TV Republika triumfuje

Od czasu zmian w Telewizji Polskiej, publiczna stacja nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak jeszcze rok wcześniej. Jak podawał serwis Wirtualnemedia.pl, w styczniu 2024 roku TVP Info było dopiero czwartym najchętniej oglądanym programem informacyjnym, spadając z miejsca drugiego. Podobna sytuacja dotknęła TVP3 - z czwartego miejsca stacja spadła na szóste. TV Republika za to rośnie w siłę. W styczniu 2023 roku stacja zajmowała siódme miejsce, a w styczniu 2024 jest drugim najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym.