Program "Mam talent!" jest emitowany przez TVN już ponad 15 lat. Na nową odsłonę fani musieli poczekać jednak trochę dłużej. Show powrócił bowiem na antenę po półtorarocznej nieobecności. Formatu nie ominęły też zmiany personalne i w 15. sezonie widzowie mogli zobaczyć nie tylko odświeżony skład jury, ale także nowych prowadzących. Premierowy odcinek wywołał jednak w internautach mieszane uczucia.

"Mam talent!" powrócił do TVN. Zdania widzów są podzielone. Dostało się prowadzącym

W sobotę 2 marca na antenie TVN premierę miał 15. sezon "Mam talent!". Widzowie po raz pierwszy mogli oglądać jury w nowym składzie. Występy uczestników oceniali: Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agnieszka Chylińska. Debiut zaliczył też nowy duet prowadzących -

Prowadzący 'Mam talent!'. Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski fot. KAPIF



Niestety, nie wszyscy widzowie pozytywnie odebrali zmiany w programie. Opinie internautów po emisji odcinka były wyraźnie podzielone. "Fantastyczna ta edycja, brawo!", "Dobra zmiana, jestem pozytywnie zaskoczona", "Zaskakująca zmiana, lecz zdecydowanie na plus. Ogląda się bez nudy. Niekiedy trzeba dać innym szansę i komentować dopiero po obejrzeniu" - pisali entuzjaści odświeżonej wersji talent show. Znaleźli się jednak także malkontenci. Najbardziej dostało się nowym prowadzącym. "Jury ok, ale za kulisami mega drętwo", "Jakoś nie mam przekonania. Wolę sobie puścić coś innego", "Prowadzący żenada","Nie mam przekonania do prowadzących. Kiedyś to było..." - narzekali.

"Mam talent!". Julia Wieniawa zadebiutowała w roli jurorki. Zebrała mieszane opinie

Wiele komentarzy dotyczyło też Julii Wieniawy, dla której był to debiut w roli jurorki. Według części internautów aktorka poradziła sobie świetnie. "Bałam się Julii jako jury, że będzie gwiazdorzyć, ale bardzo dobrze sprawdza się w tej roli i fajnie tworzą trio", "Właściwa kobieta na właściwym miejscu. Nie przejmuj się hejterami", "Świetna energia, super sprawdzasz się jako juror, fajnie komentujesz, gratulacje" - zachwycali się komentujący. Nie zabrakło jednak także krytycznych opinii. "Niestety bardzo brakuje Małgosi, Julia nie pasuje tutaj i bardzo psuje program, a szkoda", "Jej wypowiedzi są tak sztuczne, że nie można jej uwierzyć, sorry...", "Dla mnie sztuczna, myślałam, że będzie lepiej" - twierdzili niektórzy.