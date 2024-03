"Mam talent!" to program od lat uwielbiany przez telewidzów. Właśnie rozpoczęła się 15. edycja muzycznego show. Fani po raz kolejny mogą oglądać poczynania uczestników i oceniać ich talenty. Nie obyło się bez zmian. Tym razem pojawiła się nowa dwójka jurorów. Odbiorcy po raz kolejny zobaczyli w tej roli Agnieszkę Chylińską. Oprócz niej przygodę z programem rozpoczęli: Marcin Prokop i Julia Wieniawa. Młodej piosenkarce do gustu przypadł jeden z uczestników.

Zobacz wideo Julia Wieniawa wzięła udział w nagiej sesji. Przytoczyła komentarze internautów. "Zero wstydu"

"Mam talent!". Julia Wieniawa była zachwycona tym uczestnikiem. Skusiła się nawet na wyjątkowe wyznanie

Wśród uczestników pierwszego odcinka nowego sezonu pojawił się Teo Tomczuk. Rodzina 17-latka wyemigrowała z Polski do Norwegii w 2004 roku. Od najmłodszych lat interesuje się muzyką. Co ciekawe, młody wokalista jest laureatem nagrody największej rozgłośni radiowej w Norwegii, Luttpris 2022 jako "odkrycie roku". W "Mam talent!" oczarował swoim głosem jurorów. Szczególnie zachwycona była Julia Wieniawa. - Nie wiem, co mam powiedzieć, chyba się zakochałam - wyznała bez wahania. Na sugestię Chylińskiej, że przecież ma partnera, ponownie zaskoczyła komentarzem. - To jest problem, nie wiem, co mam teraz zrobić - odparła.

Pożarłeś mnie swoim występem, jestem totalnie oczarowana. Na polskiej scenie muzycznej brakuje takich facetów, jak ty

- stwierdziła Wieniawa. Prokop również nie szczędził miłych słów. - Myślę Teo, że przede wszystkim powinieneś przeprosić. Powinieneś przeprosić Polskę, że tak późno się o tobie dowiaduje. Czekaliśmy na ciebie od kilkunastu lat - przedstawił swoją opinię. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Uczestnik pierwszego odcinka 'Mam talent!', Teo Tomczuk fot. Instagram/@mamtalent_tvn/screen

"Mam talent!" Jak Julia Wieniawa radzi sobie w roli jurorki? Widzowie są podzieleni

Julia Wieniawa bardzo cieszyła się z nowej roli w swojej karierze. Jak sama przyznała, "Mam talent!" oglądała od najmłodszych lat. Jak poradziła sobie w roli jurorki? Wypowiedzieli się telewidzowie. Nie wszyscy byli zachwyceni. "Jej wypowiedzi są tak sztuczne, że nie można jej uwierzyć, sorry...", "Dla mnie sztuczna, myślałam, że będzie lepiej" - czytamy w mediach społecznościowych. Inni wręcz przeciwnie - byli zadowoleni z występu Wieniawy. "Julka jesteś rewelacyjna w tym programie", "Właściwa kobieta na właściwym miejscu. Nie przejmuj się hejterami" - pisali fani. Co sądzicie?