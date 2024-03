Rozpoczęła się 15. edycja programu "Mam talent!". Muzyczne show gości na ekranach telewizorów od wielu lat. Fani uwielbiają oglądać poczynania nowych uczestników i odkrywanie nietypowych talentów. Tym razem w produkcji pojawiły się pewne zmiany. Pojawiło się dwóch nowych jurorów. Występy oceniają teraz: Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Julia Wieniawa. Młoda piosenkarka właśnie zadebiutowała w nowej roli. Jak sobie poradziła?

Julia Wieniawa zadebiutowała jako jurorka w "Mam talent!". Jak sobie poradziła? Fani oceniają

Wygląda na to, że Julia Wieniawa czuje się w programie "Mam talent!" jak ryba w wodzie. Piosenkarka od razu odnalazła się w roli jurorki. W trakcie pierwszego odcinka 15. sezonu show w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się filmiki z jej udziałem. Widzowie poznali już kilku pierwszych uczestników. W związku z tym Wieniawa miała parę okazji, aby zabłysnąć swoimi komentarzami. Co na to widzowie? Są podzieleni.

Część z nich uważa, że kobieta nie radzi sobie dobrze w nowej roli. Niektórzy są zawiedzeni. "Niestety bardzo brakuje Małgosi, Julia nie pasuje tutaj i bardzo psuje program, a szkoda", "Jej wypowiedzi są tak sztuczne, że nie można jej uwierzyć, sorry...", "Dla mnie sztuczna, myślałam, że będzie lepiej" - pisali odbiorcy na Facebooku i Instagramie.

Pozostali widzowie są zachwyceni Julią Wieniawą. Część z nich jest zdania, że gwiazda świetnie sprawdza się w roli jurorki. "Julka jesteś rewelacyjna w tym programie", "Właściwa kobieta na właściwym miejscu. Nie przejmuj się hejterami", "Świetna energia, super sprawdzasz się jako juror, fajnie komentujesz, gratulacje", "Super jurorka, to mój numer jeden" - czytamy w mediach społecznościowych. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Julia Wieniawa o zostaniu jurorką w "Mam talent!". Nie kryła szczęścia

Julia Wieniawa tuż po tym, jak została jurorką w programie "Mam talent!" zabrała głos w mediach społecznościowych. Wyznała, że nie może w to uwierzyć, że kiedyś była tylko "dziewczynką z marzeniami", a po czasie wszystko zaczęło się spełniać. Warto przypomnieć, że kobieta ma na koncie wiele sukcesów, a w show-biznesie pojawiła się jeszcze jako dziecko. "Ta mała 14-letnia dziewczynka z marzeniami właśnie została nowym jurorem w "Mam talent!". Pamiętacie tę dzidzię, która zaczynała swoją przygodę? (...) Także jeśli w szkolnym teatrzyku dają wam rolę drzewa w tle - głowa do góry, wszystko przed wami" - napisała na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa nawet w garderobie zadbała o każdy szczegół. W jej dwupoziomowym mieszkaniu jest luksusowo