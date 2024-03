Sylwia Bomba dała się poznać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Kobieta zyskała ogromną popularność i dużą liczbę fanów. Internauci oglądają jej poczynania w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie celebrytka zyskała niecałe 900 tysięcy obserwujących. Jakiś czas temu przeszła prawdziwą metamorfozę i zrzuciła zbędne kilogramy. W jednym z wywiadów mówiła o tym, jak udało się jej tego dokonać. - Nie mam regularnych treningów, bo moje życie jest bardzo zakręcone. Staram się po prostu trzymać dietę i robię to intensywnie. Wykorzystuję każdą możliwą okazję do ruchu (...) - wyznała wówczas w rozmowie z nami w 2022 roku. Jak dwa lata później dba o szczupłą figurę?

Zobacz wideo Bomba wyznała, dlaczego Tinder ją rozczarował. Nie znalazła idealnego kandydata?

Sylwia Bomba zdradziła sekret swojej sylwetki. Jak dba o figurę?

Sylwia Bomba z chęcią wrzuca zdjęcia swojej sylwetki do mediów społecznościowych. Na instagramowym profilu celebrytki znajdziemy mnóstwo fotografii w strojach kąpielowych. Kobieta bez wahania opowiada również o swojej drodze do szczupłej sylwetki. Ostatnio po raz kolejny zorganizowała serię Q&A. Jeden z fanów chciał wiedzieć, jak często Bomba trenuje. "Staram się trenować minimum cztery, a najlepiej pięć razy w tygodniu" - wyznała. To jednak nie wszystko. Sylwia podkreślała nie raz, że schudła aż 30 kilogramów bez pomocy z zewnątrz. Nadal sama układa sobie dietę. "Sama od lat! Jednak od jakiegoś czasu poszukuję keto kateringu, bo już nie wyrabiam z gotowaniem" - odpowiedziała na pytanie o nawyki żywieniowe. Dodała również, że w swoim życiu najwięcej ważyła 89 kilogramów. Śledzicie ją w sieci? Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sylwia Bomba na Instagramie fot. https://www.instagram.com/sylwiabomba/screen

Sylwia Bomba jest w szczęśliwym związku z Grzegorzem Collinsem. Jakiś czas temu poznała jego byłą partnerkę

Sylwia Bomba z chęcią dzieli się informacjami na temat swojego życia prywatnego, nie tylko w kwestii sylwetki. Ostatnio w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl wyznała, że poznała byłą partnerkę swojego ukochanego. Collins ma 16-letnią córkę z poprzedniego związku. Utrzymuje kontakt ze swoją eks. Co ciekawe, Bomba bardzo polubiła kobietę. Wyznała, że ją podziwia. - Ja zawsze wyciągam rękę. Wiesz, nie mogę nie mieć dobrego kontaktu z partnerką Grzegorza. Oni się rozstali lata temu, mają wspólną córkę, którą ja bardzo lubię, którą lubi moja córka. Są absolutnie przyjaciółmi, widać, że to jest po prostu czysto przyjacielski układ - zdradziła w wywiadzie. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Sylwia Bomba i Grzegorz Collins pluskają się ze świniami. "Patrzcie, jaką złapałam"