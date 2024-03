Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ich przypadku eksperyment małżeński się udał. Niedługo po zakończeniu show, zakochani doczekali się syna Mieszka. Jakiś czas później na świat przyszła ich córka Hania. Wówczas Żuchowscy wyznali, że dziewczynka była skrajnym wcześniakiem, a lekarze przez długie tygodnie walczyli o jej życie. Od tamtych chwil rodzice chętnie opowiadają o stanie zdrowia swojej córki w mediach społecznościowych. Ostatnio Aneta po raz kolejny pokazała kadr ze szpitala. Co się stało?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta wraz z córką musiała udać się do szpitala. Co się stało?

Aneta Żuchowska aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Na jej instagramowym profilu znajdziemy mnóstwo ujęć z mężem i dziećmi. Kobieta chętnie informuje fanów o swojej codzienności. Jej ostatnia relacja zaniepokoiła fanów. Okazało się, że Aneta wraz z córką Hanią wybrała się do szpitala. Czym tym razem stało się coś poważnego? Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko uspokoiła obserwatorów. Wyszło na jaw, że była to jedynie wizyta kontrolna. Warto przypomnieć, że Hania opuściła szpital na dobre tuż przed Bożym Narodzeniem. "Kończymy właśnie mleczko w szpitalu i do domku. Byliśmy na kontroli, szybko poszło, wszystko w porządku" - czytamy na profilu Anety. Kobieta rozczulała się nad córką. "Uwielbiam, jak tak trzyma sobie butlę albo przy niej manewruje tymi słodziutkimi rąsiami" - napisała zachwycona mama. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jeszcze Aneta i Robert Żuchowscy mówili o lekach, które musi przyjmować ich córka

Jakiś czas temu Aneta i Robert Żuchowscy postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości fanów na Instagramie. Jedno z pytań internautów dotyczyło wspólnych wyjazdów. Tata Hani wyjaśnił, że z uwagi na stan zdrowia dziewczynki para nie może podróżować we dwójkę z dziećmi. Aneta nie kryła irytacji. "Pisane jest w setkach komentarzy, że mała bierze leki, sterydy i wiele, wiele innych, przez co odporność jest równa zeru, wiadomo" - stwierdziła żona Roberta. Szczegóły na temat życia z wcześniakiem znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Robert Żuchowski podzielił się zdjęciem córki, która jest wcześniakiem. "Przetrwaliśmy"