Już w niedzielę 3 marca na antenę Polsatu powróci "Taniec z Gwiazdami". W 14. edycji nie zabraknie pierwszoligowych celebrytów. Na parkiecie zobaczymy między innymi Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Roksanę Węgiel, Maffashion i Macieja Musiała. Niestety, tuż przed premierowym odcinkiem jedna z uczestniczek nabawiła się poważnej kontuzji. Jej występ stanął więc pod znakiem zapytania. O kogo chodzi?

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska chce wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Przeprasza tancerza i zdradza czego się boi

"Taniec z Gwiazdami". Uczestniczka jest poważnie kontuzjowana

Uczestnicy rozpoczęli przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" już kilka tygodni temu. Mordercze treningi mogą się odbić na zdrowiu. Przekonała się o tym Beata Olga Kowalska, która podczas prób przed niedzielnym występem doznała poważnej kontuzji. Aktorka złamała bowiem żebro. Okazuje się jednak, że gwiazda wcale nie zamierza rezygnować z udziału w inauguracyjnym odcinku programu. Informator serwisu Pomponik twierdzi, że podobne przypadki zdarzał się już w poprzednich sezonach.

Podobne kontuzje zdarzają się w tańcu. Z urazem żeber tańczyły już między innymi Sylwia Bomba i Monika Miller. Zarówno gwiazdy jak i tancerze na planie programu są pod opieką fizjoterapeutów, którzy dbają o ich zdrowie i komfort

- twierdzi źródło.

Beata Olga Kowalska KAPiF

"Taniec z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska nie została jurorką. "Zależało mi bardzo"

Agnieszka Kaczorowska udzieliła nam ostatnio wywiadu. Tancerka zdradziła, że brała udział w castingu, który miał wyłonić nowe jury "Tańca z Gwiazdami". - To było bardzo miłe, bo było tam tylko kilka osób. Dla sprostowania byli tam tylko zawodowi ludzie, ze świata tańca. (...) Z tych profesjonalistów wybrali mężczyzn. I z tego, co wiem, po prostu szukali mężczyzn - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Celebrytka nie ukrywała, że bardzo zależało jej na wygranej, decyzja produkcji była więc dla niej ciosem. - Już chyba przeszłam wszystkie stany emocjonalne po tym, jak się dowiedziałam, bo zależało mi bardzo, więc tak, było mi przykro, a z drugiej strony nie mam już na to wpływu, zrobiłam, ile mogłam zrobić w tym kierunku - wyznała.