"Królowa przetrwania" to nowy format, który 27 grudnia trafił na platformę Player. W programie 12 celebrytek trafiło do dżungli bez dostępu do komórek. Ich zmagania dostarczyły widzom dużo emocji. Najgłośniej było o kłótniach między Anetą Glam i Martą Linkiewicz. - Zachowuj się, koleżanko. Mówisz, że to ja jestem gówniarą, a jak ty się zachowujesz? Pakuj się i w********j - mówiła zawodniczka Fame MMA. Do finału programu dotarły: Ewel0na, Marta Linkiewicz, Natalia Janoszek oraz Josie Kwaśniewska. Która z nich została pierwszą "Królową przetrwania"? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Edyta Folwarska o "Królowej przetrwania": Ten program pokazał prawdziwe życie

"Królowa przetrwania". To ona zwyciężyła program. Smak wygranej jest jej już dobrze znany

Finałowy odcinek "Królowej przetrwania" już za nami. Chociaż wszystkie uczestniczki walczyły do końca, to zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Została nią Josie Kwaśniewska, która dobiegła na metę, gdzie czekał na nią prowadzący, Izu Ugonoh. W przeszłości celebrytka wygrała również program "Love Island" z Jakubem Galicą. Josie nie ukrywała swojej radości po zwycięstwie w "Królowej przetrwania". - Zrobiłam to. Przetrwałam w dżungli - wykrzykiwała w programie. Kwaśniewska dostała nagrodę pieniężną o wartości 95 tys. 190 zł. Gwiazda zdradziła w rozmowie z Party, co z nią zrobi. Jej głównym celem są inwestycje, ale planuje także wyjechać na wspólne wakacje z rodziną. Co sądzą internauci o zwycięstwie Josie Kwaśniewskiej? Głosy są podzielone. "Zasłużyła", "Super, że wygrała", "Powinna wygrać Marta Linkiewicz", "Jestem rozczarowana" - czytamy w komentarzach na Instagramie platformy Player.

"Love Island". Josie Kwaśniewska rozstała się z Jakubem Galicą. Powód?

Josie Kwaśniewska wygrała również piątą edycję "Love Island". Wszystko wskazywało na to, że jej związek z Jakubem Galicą przetrwa po programie. Tak się jednak nie stało. Mężczyzna wyjawił powód ich rozstania. "Nie pytajcie, co poszło nie tak, czy ktoś kogoś zdradził, bo piszecie tylko takie wiadomości; nic takiego się nie stało, po prostu dwa różne charaktery. Nie chcemy się krzywdzić, więc łatwiej będzie nam pójść własnymi ścieżkami, bardzo się szanujemy i będziemy zawsze wspominać miło naszą przygodę miłosną" - napisał na InstaStory. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Karolina Gilon dostała apartament. Tapety są nawet w łazience. My patrzymy na sufit

Josie i Kuba Fot. @Polsat / YouTube / screenshot