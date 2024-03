Robert, znany głównie pod pseudonimem Tancerz, to jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników w programie "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna znalazł szczęście u boku Zuzi. Zakochani postanowili wziąć ślub przed kamerami. Niestety ich sielanka nie potrwała zbyt długo. Zuzia ogłosiła rozstanie. - Tak szczerze mówiąc, no to nie jesteśmy razem już. Nie mamy rozwodu, ale nie jesteśmy razem - mówiła w mediach społecznościowych. Tancerz nie przebierał w słowach. - To jest kłamczucha, ludziom w oczy kłamie, bo chciała się wybić, wylansować w Polsacie - wyznał Robert na nagraniu. Wszystko wskazuje na to, że relacje między tą dwójką uległy ociepleniu. Kryzys zażegnany. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Zuzia i Tancerz poprowadzili transmisję na żywo. Przekazali, że wracają na ekrany

Po gorzkich słowach Tancerza na temat Zuzi nikt nie spodziewał się, że gwiazdy telewizyjnego show wrócą do siebie w przyszłości. A jednak. Małżeństwo postanowiło dać sobie kolejną szansę. Zuzia i Tancerz poprowadzili transmisję na żywo na Instagramie. Wyjawili swoim obserwatorom, że znowu są razem. To jeszcze nie wszystko. Zakochani poinformowali także, że będzie można ich oglądać w kolejnym sezonie "Chłopaków do wzięcia". Internauci mieli mieszane uczucia co do tego ogłoszenia. Pisali różne komentarze. Niektórzy użytkownicy bardzo cieszyli się, że ponownie zobaczyli Zuzię i Tancerza razem. Inni krytykowali kobietę za to, że po tak negatywnych wypowiedziach swojego męża postanowiła dać mu kolejną szansę. A co wy sądzicie o powrocie Zuzi i Tancerza?

"Chłopaki do wzięcia". Tak w przeszłości wyglądała Zuzia. Poznajecie?

Zuzia cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda "Chłopaków do wzięcia" ma ponad siedem tysięcy obserwujących. To właśnie na tej platformie można znaleźć stare zdjęcia Zuzi. Trzeba przyznać, że bardzo się zmieniła. Jako nastolatka miała jaśniejsze i znacznie dłuższe włosy. Jedna rzecz została z Zuzią aż do teraz - jej promienny uśmiech.