Julia Gołębiowska zaliczyła nieudany związek w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", gdzie eksperci połączyli ją z Tomaszem. Widzowie wciąż nie mogą zapomnieć o wątku tej pary, gdyż już na początku uczestnik dał do zrozumienia programowej żonie, że ta nie jest w jego typie. Z tego, że Julia mu się nie podoba nie bardzo umiał wybrnąć, a z każdą kolejną wypowiedzią coraz bardziej się pogrążał. Małżonka w końcu się wyniosła, a potem doszło do rozwodu. Te dramy są już daleko za Julią, która od niedawna ma inne powody do radości. Niedawno pisaliśmy o tym, że nie jest już jedynaczką. Właśnie opublikowała nowy post z bratem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia pokazała małego brata

Julia zyskała dużą sympatię widzów, którzy po programie zaczęli obserwować ją w mediach społecznościowych. Uczestniczka "Ślubu do pierwszego wejrzenia" zgromadziła na Instagramie ponad 70 tysięcy internautów. Co jakiś czas daje znać, co u niej słychać. Jej tata i jego żona niedawno zostali rodzicami chłopca. Julia nie posiada się z radości, że jest starszą siostrą. Opublikowała kadr zrobiony podczas wyjścia z maluchem.

Parę dni temu zaliczyliśmy pierwszy wspólny spacer z moim małym bracholkiem - napisała w poście.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia rozczuliła fanów zdjęciem z bratem

Internauci byli zachwyceni kadrem Julii z małym bratem, który smacznie spał w wózku. "Nie ma to jak spacer ze starszą siostrą" - napisała jedna z fanek. Niektórzy zwrócili też uwagę, że była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wręcz promienieje. "Ślicznie wyglądasz", "O matko, ale młodziutko wyglądasz, Juleczko. W pierwszej chwili myślałam, że to jakaś dziewczynka, Ślicznie kochana" - chwalili. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ceremonię nagle odwołano, a goście uciekali w panice. To ewenement

'Ślub od pierwszego wejrzenia' - Julia z bratem fot. instagram.com/golebiowska.julka