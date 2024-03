W poniedziałek 4 marca ruszy dziewiąta edycja "Love Island". Prowadząca Karolina Gilon od jakiegoś czasu przebywa już w Hiszpanii, gdzie trwają nagrania. Co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i odkrywa kulisy przed swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Głośno jest także o jej tajemniczym partnerze, którym okazał się uczestnik jednej z poprzednich edycji programu. Tymczasem produkcja zdradza, kogo zobaczymy na ekranie. Uczestnicy są różnorodni pod względem wyglądu, charakteru i wykonywanego zawodu. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu fakt, że udział w miłosnym show bierze nauczycielka.

"Love Island". Nowi uczestnicy budzą skrajne emocje. Wśród nich nauczycielka

na oficjalnym koncie "Love Island" na Instagramie pojawiły się sylwetki ośmiorga nowych uczestników, których docelowo będzie 20. Jako pierwszą przedstawiono 28-letnią Oliwię. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na opis jej osoby. "Nauczycielka przedmiotów zawodowych. Wydaje się delikatna, ale potrafi pokazać pazur. Szuka otwartego na miłość partnera, który myśli poważnie o związku" - czytamy w poście. Co na to fani programu? Nie są zachwyceni. Zwracają uwagę, że Oliwia naucza na co dzień nastolatków. Inni piszą także o konkurencjach w programie, które często dotyczą bliskości i cielesności.

Ale jak potem pokazać się w szkole po takim programie?

No właśnie, co z etyką zawodową?

Serio, ale nie chciałabym, aby taka nauczycielka uczyła moje dzieci.

Nie wiem jak ona sobie wyobraża powrót do pracy ze świadomością, że uczniowie widzieli ją prawie nagą. Oby dyrektor wyciągnął konsekwencje - piszą internauci.

W komentarzach zrobiła się prawdziwa burza. Odezwały się także osoby, które opowiadają się po drugiej stronie i wzięły uczestniczkę w obronę. "Nauczyciel też ma swoje życie prywatne poza pracą, tak jak każdy inny człowiek", "Na plażę też w stroju nie może wyjść, bo etyka zawodowa?", "Ciało ma piękne i nie ma czego się wstydzić", "Czasy się zmieniają, a to, że jesteś starej daty i nie masz poglądu na przyszłość to raczej niezbyt dobre podejście do tematu teraźniejszych szkół, w których każdy bez wyjątku ma się czuć równy" - twierdzą ci, którym nauczycielka w "Love Island" nie przeszkadza. Inni zwrócili także uwagę na inny możliwy scenariusz - Oliwia po programie może zdobyć sporą popularność i po prostu zmienić pracę czy zostać influencerką, co wybrało dużo osób z poprzednich edycji. A jakie jest wasze zdanie?

"Love Island". Oto uczestnicy dziewiątej edycji. Nie tylko trenerzy personalni

W tym sezonie widzowie mogą spodziewać się nie tylko modelek i trenerów personalnych. Produkcja postawiła na różnorodność. Wśród uczestników znaleźli się m.in. technik weterynarii, barberzy, jubiler, czy pracownica banku. Najmłodsza z bohaterek ma 19 lat. Poniżej możecie zobaczyć sylwetki wszystkich jak dotąd ogłoszonych islandersów. Przed nami jeszcze 12 z nich.