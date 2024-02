W tym roku prezentacja wiosennej ramówki TVN owiana była tajemnicą. Dotychczas stacja organizowała z tej okazji huczne imprezy, na które zapraszano plejadę gwiazd i z dumą opowiadano o nadchodzących programach i produkcjach. Tym razem władze stacji zdecydowały się na zamkniętą imprezę bez udziału reporterów i kamer. Jedyna relacja z wydarzenia została udostępniona na profilu TVN na Instagramie, gdzie mogliśmy podpatrzeć, kto pojawił się na tajnej imprezie i na jaką postawił stylizację. Zobaczcie zdjęcia.

Wiosenne ramówka TVN. Magda Gessler w zwiewnej szachownicy, a Wieniawa klasycznie. Lśniła na czerwonym dywanie

Na wiosnę w na antenie TVN ponownie pojawią się ulubione formaty widzów, wśród nich m.in. "Kuba Wojewódzki", "Milionerzy" i uwielbiane przez publiczność "Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler ponownie ruszyła w Polskę na ratunek podupadającym restauracjom i już zapowiedziała, że nadchodzący sezon będzie inny niż wszystkie. - Te kuchenne rewolucje są rewolucjami. A jako babcia jestem i dobra i protekcyjna, w związku z tym mój wyraz jest konkretny i nieprzewidywalny. Zobaczycie - zapowiedziała Gessler. Królowa kuchennego show TVN pojawiła się na wydarzeniu w czarno-białym zestawieniu. Miała na sobie zwiewną sukienkę w szachownicę i połyskującą kurtkę. Całość stylizacji Magda Gessler przełamała torebką w panterkę. Na wiosnę na antenie TVN zadebiutuje Julia Wieniawa, która zasiadła na fotelu jurorskim w programie "Mam Talent!". Program w odświeżonej wersji poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Piwowarski. Wieniawa na prezentację ramówki wybrała wieczorową suknię bez ramion. Wokalistka odsłoniła ramiona, a górę sukni zdobił przylegający gorset z czarnych cekinów.

Małgorzata Rozenek zmierzy się z ekstremalnymi zadaniami. Na prezentację ramówki wybrała stonowany komplet

Nie tylko Wieniawa zaliczyła ostatnio swój debiut. Michał Korkosz, influencer kulinarny znany jako "Rozkoszny" będzie nową gwiazdą programu "Masterchef Nastolatki". Tym razem w nieco odświeżonej formule o miano najlepszego kucharza powalczą uczestnicy w wieku 13-17 lat. Korkosz będzie wsparciem dla zawodników biorących udział w rywalizacji. Na czerwonym dywanie pojawił się w połyskującej marynarce z cekinowymi aplikacjami. Podekscytowany pozował do zdjęć m.in. z Julią Wieniawą. Pierwszy odcinek show pojawi się na antenie już 3 marca o godzinie 20:00. - Dlaczego warto oglądać program? Wspaniali uczestnicy. Nastolatkowie nie do opisania. Wspaniali ludzie i wiele w nich emocji. "Masterchef Nastolatki" to nie jest program tylko o gotowaniu, ale o emocjach właśnie. O tym, co ci młodzi ludzie przeżywają w życiu, kim są. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze w tym programie - podkreślił Korkosz. We wiosennej ramówce TVN ponownie zobaczymy także Małgorzatę Rozenek-Majdan. Tym razem celebrytka w połowie kwietnia rusza z programem "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W formacie Małgorzata Rozenek podejmie ekstremalne wyzwania rzucone jej przez sześciu mężczyzn. Jak celebrytka wspomina realizację tego projektu?

Działo się wszystko. Trudno jest opisać tę sinusoidę emocji między ogromną radością, ogromnym smutkiem, ogromną chęcią, żeby to wszystko się skończyło i ulgą, kiedy to się wreszcie kończyło. Także żalem, bo jednak adrenalina bardzo uzależnia, a ja po tym programie od adrenaliny jestem uzależniona - podkreśliła Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek-Majdan na tajną ramówkę TVN wybrała marynarką w odcieniu ciemnego beżu. Celebrytka tego wieczoru założyła krótką sukienkę z asymetrycznym dołem. Całość dopełniła masywny botkami i niewielką torebką. Będziecie oglądać zmagania Małgorzaty Rozenek z ekstremalnymi zadaniami w programie? Na prezentacji ramówki pojawili się także, Sandra Hajduk-Popinska, Dorota Szelągowska, Paulina Krupińska i Krzysztof Skórzyński. Więcej zdjęć znajdziecie na dole strony.

