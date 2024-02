Już niebawem na antenie TVP1 będzie miała premierę kolejna edycja "Sanatorium miłości". Seniorzy będą szukać miłości z pomocą telewizji już po raz szósty. Nowy sezon zadebiutuje na antenie w niedzielę 10 marca. Czy uczestnicy zgłaszają się tylko po to, aby znaleźć drugą połówkę, czy kierują nimi także inne motywy? Iwona Mazurkiewicz z drugiej odsłony miłosnego show zdradziła, że seniorzy dostają wynagrodzenie za udział w programie. Ile można zarobić?

"Sanatorium miłości". Uczestniczka zdradza, ile można zarobić za udział w show. "Trzeba się cieszyć"

Jakiś czas temu w rozmowie z serwisem Pomponik Iwona Mazurkiewicz z drugiej edycji "Sanatorium miłości" ujawniła, że seniorzy dostają wynagrodzenie za udział w miłosnym show. Żona Gerarda podkreśliła jednak, że uczestnicy nie mogą liczyć na spektakularne stawki i nikt raczej nie zgłasza się do programu dla pieniędzy. Głównym celem jest przeżycie przygody i odnalezienie drugiej połówki. Iwonie udało się spotkać miłość w show. Dziś tworzy z poznanym na planie Gerardem szczęśliwe małżeństwo.

Dostaliśmy niewielkie wynagrodzenie. W naszym regulaminie było zapisane, że będzie to symboliczne wynagrodzenie i faktycznie takie było. Dla mnie samo uczestnictwo było frajdą, a jeszcze jak zapłacili, to trzeba się cieszyć z tego powodu. To była naprawdę symboliczna kwota - zdradziła seniorka.

"Sanatorium miłości". Iwona i Gerard ujawnili intymne szczegóły związku. "Jesteśmy wyluzowani"

Iwona i Gerard z drugiej edycji "Sanatorium miłości" w 2023 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani nie stronią od dzielenia się intymnymi szczegółami związku. W "Pytaniu na śniadanie" seniorzy opowiedzieli co nieco na temat swojego pożycia. - Przede wszystkim, to nie jest odwalanie pańszczyzny, czujemy coś do siebie i żyjemy ze sobą - wyznał bez ogródek Gerard. Seniorka dodała natomiast, że bardzo ceni sobie bliskość. - Jestem kobietą przytulanką i myślę, że wiele jest takich kobiet, które kochają być tulone, pieszczone, słyszeć miłe słowa. Ten czas, kiedy jesteśmy wyluzowani, to dobry moment, żeby porozmawiać szczerze o naszych oczekiwaniach - stwierdziła.