Kolumbijski serial "Brzydula" zadebiutował w telewizji w 1999 roku. Nikt nie spodziewał się, że zdobędzie tak ogromną i międzynarodową popularność. Był emitowany również w Polsce. Mimo że później serial doczekał się własnej wersji w wielu krajach, to do tej pory najwięcej osób kojarzy aktorkę Anę Marię Orozco, która jako pierwsza wcieliła się w tytułową bohaterkę. Zobaczcie, jak dziś wygląda gwiazda. Nie przypomina siebie z produkcji. Możecie jej nie poznać. Więcej zdjęć Any Marii Orozco znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Socha: Praca na planie zdjęciowym kontynuacji „BrzydUli" była bardzo wyczerpująca

"Brzydula". Ana Maria Orozco to piękna kobieta. Po grzywce ani śladu

Ana Maria Orozco od zawsze zachwycała urodą, jednak na potrzeby produkcji zmieniła się w "brzydkie kaczątko". Gdy serial zadebiutował na ekranach, miała 26 lat. Wszyscy pamiętamy aktorkę z imponującej charakteryzacji. W popularnym formacie miała bujną grzywkę, krzywe okulary oraz aparat na zębach. Wszystko zmieniło się w jednym z odcinków. Widzowie mogli zobaczyć spektakularną metamorfozę "Brzyduli", która zachwyciła jej kolegów z pracy i wszystkie osoby siedzące przed ekranami. W rzeczywistości wygląd Any Marii Orozco zdecydowanie odbiega od kultowego wizerunku jej serialowej bohaterki. Dziś aktorka ma 51 lat i świetnie wygląda. Ana Maria Orozco ma piękny uśmiech, długie i ciemne włosy oraz doskonałe wyczucie stylu.

"Brzydula". Ana Maria Orozco ma dwie córki. W 2012 roku wzięła rozwód

Ana Maria Orozco ciągle kontynuuje swoją karierę telewizyjną. Widzowie mogli oglądać ją w różnych produkcjach, np. serialu "Paskudna zazdrość", jednak żadna z jej ról nich nie była tak spektakularna, jak w przypadku serialu "Brzydula". Prywatnie aktorka jest mamą dwóch córek, których doczekała się z Martinem Quaglią. Małżeństwo rozwiodło się w 2012 roku. Oprócz kariery telewizyjnej Ana Maria Orozco prężnie działa także w mediach społecznościowych. Instagramowy profil aktorki obserwuje aż 917 tysięcy użytkowników. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Socha szczerze o pracy na planie "BrzydUli". Ujawnia: Nigdy nie pracowałam w tak trudnych warunkach

Ana Maria Orozco Fot. @Canal 13 / YouTube / screenshot