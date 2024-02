Małgorzata Socha zaczęła swoją karierę ponad 20 lat temu. Od dłuższego czasu aktorka działa w show-biznesie. Niewątpliwie, jedną z jej najpopularniejszych ról była postać Zuzanny Hoffer w serialu "Na Wspólnej". Kobieta odgrywała ją od 2007 roku. Pod koniec 2022 roku wyszło na jaw, że gwiazda odchodzi z produkcji. Fani byli załamani jej decyzją. Kobieta zostawiła jednak tzw. "furtkę", gdyby w przyszłości chciała wrócić do formatu. Po ponad roku Socha w końcu podzieliła się dobrą wiadomością.

Małgorzata Socha wraca do serialu "Na Wspólnej"! Dobra wiadomość dla fanów produkcji

Małgorzata Socha oficjalnie wraca do serialu "Na Wspólnej". Fani już wkrótce będą mogli ponownie zobaczyć ją w roli Zuzy. Jak przekazał portal tvn.pl, aktorka pojawiła się już na planie serialowym i pracuje nad odcinkami. Wygląda na to, że wkrótce znowu będziemy mogli ją oglądać na ekranach telewizorów. W rozmowie z TVN-em, Socha zdradziła, jak wyglądały jej początki z produkcją. - Mój pierwszy dzień na planie "Na Wspólnej" był dla mnie absolutnie wyjątkowy. Ja wtedy marzyłam, żeby grać w tym serialu. (...) Nie było wiadomo czy ja zostanę na stałe w tym serialu.(...) I tak proszę, poszło - piętnaście lat! - zdradziła Małgorzata Socha. Cieszycie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Socha jakiś czas temu zdecydowała się na odejście z serialu "Na Wspólnej". Jaki był powód?

Małgorzata Socha w 2022 roku nie chciała zdradzać, dlaczego postanowiła odejść z "Na Wspólnej". Przez długi czas powstrzymywała się od komentarzy. W końcu jednak przyznała, że trudno jej się pożegnać z kultową rolą. Podkreśliła jednak, że musiała skupić się na pozostałych projektach. - To jest kolejny krok. Ja myślę, że to jest taka decyzja, którą było mi bardzo trudno podjąć, ale z drugiej strony, to też jest taki wyjątkowy dla mnie projekt i myślę, że będzie mi trudno tak do końca zrezygnować - zdradziła Małgorzata Socha w wywiadzie z portalem Jastrząb Post. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ.