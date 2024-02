"Chłopaki do wzięcia" to jeden z popularniejszych programów matrymonialnych. Bohaterami są mężczyźni z małych wiosek i miasteczek, którzy poszukują kandydatki na całe życie. Dla niektórych program stał się trampoliną do wybicia. Sporo szczęścia miał Jarek, który dzięki udziałowi w show zyskał mnóstwo fanów i obecnie może rozwijać swoje pasje na autorskim kanale na Youtubie. Nowe odcinki to oczywiście nowi uczestnicy. Producenci właśnie przedstawili jednego z nich. Więcej zdjęć pozostałych bohaterów programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego mężczyźni nie podrywają Dagmary Kaźmierskiej?

"Chłopaki do wzięcia". Fani zwracają uwagę na dom uczestnika. Zaskakująco czysto

Na nagraniu opublikowanym przez produkcję możemy zobaczyć zadbanego mężczyznę w średnim wieku, wystrojonego w elegancką czarną koszulę i jeansy. Uczestnik, opowiadając o swoich oczekiwaniach, sprzątał dom, co przykuło uwagę fanów. "Chyba pierwszy uczestnik, który jest zadbany. Wypowiada się fajnie, kulturalnie. W mieszkaniu czyściutko. Życzę powodzenia, bo każdy zasługuje na miłość" - pisała jedna z internautek. Trzeba przyznać, że dom wygląda naprawdę dobrze. Mężczyzna jest również pasjonatem roślin. Pochwalił się, że jedną z nich ma w pokoju aż od 2004 roku. Wygląda na to, że umie odpowiednio o nie zadbać. A jak ze zgłoszeniami kandydatek?

Dom nowego bohatera programu 'Chłopaki do wzięcia'. Takiego uczestnika fani jeszcze nie widzieli. 'Odezwało się parę kobiet'. Fot. 'Chłopaki do wzięcia'/ Facebook

"Chłopaki do wzięcia". Do nowego uczestnika zgłosiło się sporo kobiet, ale nie wszystkie spełniły jego oczekiwania

Mężczyzna podkreślił, że bardzo chciałby znaleźć w końcu tę jedyną. - Ważna jest obecność drugiej osoby - tłumaczył. Na nagraniu opowiedział, co powinna mieć idealna według niego kandydatka. - Powiem szczerze, kobieta musi być dla mnie taka, która dba o siebie. Dba o wygląd. To nie muszą być kilogramy pudru, szminki, silikonu. To musi być kobieta jak kobieta. Włoski zrobione elegancko. Wiadomo, że nie jakaś Tina Turner, tylko po prostu tak, żeby to miało wygląd. (...) Ma być kobieta taka do rany przyłóż, no po prostu taka swojska. Nowy bohater "Chłopaków do wzięcia" wyznał, że dostał mnóstwo zgłoszeń od starszych kobiet, którymi zdecydowanie nie jest zainteresowany. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Jaruś i Gosia odnowili mieszkanie. Postawili na kolory. Efekt wow