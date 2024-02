Choć Jessica Miemiec wystąpiła w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony", nadal jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. Kandydatka Krzysztofa dała się poznać w programie jako miłośniczka mocnego makijażu i odważnych stylizacji. Jakiś czas temu Jessica została natomiast platynową blondynką. Teraz przyszła pora na kolejną fryzjerską metamorfozę. Tak oryginalnego koloru włosów Miemiec jeszcze nie miała.

"Rolnik szuka żony". Jessica ma nową fryzurę. Postawiła na odważny kolor

Jessica Miemiec była jedną z najbardziej charakterystycznych bohaterek w historii programu "Rolnik szuka żony". Nie przełożyło się to jednak na popularność na Instagramie. Profil kandydatki Krzysztofa jest obserwowany przez nieco ponad trzy tysiące internautów. W porównaniu z innymi uczestnikami hitu TVP nie jest to spektakularny wynik. Jessica nie zaniedbuje jednak garstki swoich wiernych fanów i regularnie publikuje tam kadry z życia prywatnego. Niedawno Miemiec pochwaliła się nową fryzurą. Kilka tygodni temu na jej głowie zagościł jaskrawy róż. Od tamtej pory kolor już nieco się wypłukał i dziś uczestniczka reality show cieszy się pastelowymi włosami. Jak wam się podoba odmieniona Jessica? Więcej zdjęć bohaterki programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii.

Jessica Miemiec 'Rolnik szuka żony' Instagram/jessicamiemiec359gmail.co

"Rolnik szuka żony". Jessica wystąpiła w kultowym serialu. "Tego po prostu nie da się opisać"

Po wielu latach nieobecności na antenę Czwórki powracają "Pamiętniki z wakacji". Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany już w poniedziałek 4 marca. Gwiazdą jednego z epizodów będzie właśnie Jessica Miemiec. Uczestniczka piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wcieli się w 26-letnią Korę, która wraz ze znajomymi spędza wakacje w hiszpańskim kurorcie. - Na pewno to trzeba zobaczyć, bo tego po prostu nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. To będzie naprawdę fajny serial i zapraszam do oglądania - zachęcała na Instagramie podekscytowana kandydatka Krzysztofa. Zamierzacie obejrzeć odcinek "Pamiętników z wakacji" z udziałem Jessiki?