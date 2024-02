W życiu Maffashion po wielu perturbacjach związanych ze złamanym sercem, zaczęło się układać. Celebrytka zgodziła się wystąpić w 14. sezonie programu Polsatu"Taniec z Gwiazdami". Od niedawna wiadomo też, że jest szczęśliwie zakochana. Jej nowym wybrankiem ma być ponoć siatkarz, grający w naszej reprezentacji na pozycji przyjmującego - Bartosz Bednorz. Póki co na razie rzekomi zakochani nie potwierdzili tych rewelacji. Wiadomo za to, jaki łączy ją kontakt z jej partnerem z tanecznego show.

Tancerz Maffashion zdradził, jakie mają relacje

Już 3. marca Maffashion zadebiutuje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W popularnej produkcji Polsatu partnerował jej będzie Michał Danilczuk. Para zna się dopiero od kilku tygodni. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji, tancerz w parze z Jackiem Jelonkiem dotarł aż do finału. Jak wyglądają jego relacje z Maffashion? - Uważam, że jest to niezwykłe, jakie my mamy flow. Jestem bardzo wdzięczny, że produkcja przydzieliła mi Julię, ponieważ dogadujemy się bez słów, jak przyjaciele - zdradził mężczyzna w rozmowie z Polsat.pl. Według niego, to nie jest zawsze takie oczywiste w tym programie. - Przez tyle edycji, a zrobiłem cztery edycje „Tańca z Gwiazdami" w trzech różnych krajach, jeszcze nie miałem tak fantastycznego połączenia z partnerką. Naprawdę się cieszę i jest to znakomite w kontekście pracy i bycia w tym programie - dodał taneczny partner Maffashion.

Maffashion odczuła już skutki treningów do "Tańca z Gwiazdami"

Maffashion ma już za sobą pierwsze kontuzje przed startem "Tańca z Gwiazdami" do którego trenuje od początku lutego. - Ostatnio musieliśmy przerwać, bo coś chrząknęło w kostce - mówiła niedawno Maffashion na Pomponiku. - Była kostka, było kolano, pachwina i dwa kolana - dodał Michał Danilczyk. - I stawy zapalne w kolanach - skwitowała influencerka. Czy problemy ze zdrowiem mogą zaważyć na udziale Maffashion w programie? Influencerka rozwiała wątpliwości. - Naprawdę musiałoby wydarzyć się coś poważnego, musiałoby to grozić zdrowiu czy utracie zdrowia na dłuższy czas, żebym zrezygnowała. Na razie jest wszystko bezpiecznie - podsumowała. Przypomnijmy, że w nowej edycji w programie pojawi się też Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Anita Sokołowska i Filip Chajzer.

Maffashion Fot. KAPiF.pl