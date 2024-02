"Milionerzy" lada dzień wracają z nowym sezonem na antenę TVN. Premierowe odcinki popularnego teleturnieju będzie można oglądać już od 4 marca. Widzów czeka pewne urozmaicenie. Wiadomo, że uczestnicy, gdy nie są pewni odpowiedzi na pytanie, mogą skorzystać z trzech kół. W chwilach zwątpienia radzą się publiczności, dzwonią do przyjaciela albo odrzucają połowę wariantów. W nowych odcinkach producenci zaserwowali nowość, czyli czwarte koło ratunkowe. Będzie to zamiana pytania, ale dopiero dostępna po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. Czy tym razem komuś uda się wygrać milion? To też wiadomo.

Nowe odcinki "Milionerów". Kto wygra milion?

W 2023 roku fani "Milionerów" nie usłyszeli pytania za milion. Aby podgrzać emocje, produkcja programu w press booku dotyczącym wiosennej ramówki, ujawniła, jak będzie w nowych odcinkach. - Nowy sezon to również aż dwie główne wygrane! - czytamy w zapowiedzi nowych odcinków teleturnieju TVN, który można przeczytać na oficjalnej stronie stacji.

Przypomnijmy, że pierwszym zawodnikiem, który opuścił studio kultowego teleturnieju z milionem, został w 2010 roku Krzysztof Wójcik. "Z gry, na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?" - brzmiało finałowe pytanie.

Kto jeszcze wygrał w "Milionerach"?

"Milionerzy" na antenie TVN można oglądać od 1999 roku. Program od początku emisji prowadzi Hubert Urbański. Na drugą główną wygraną musieliśmy czekać aż osiem lat. Zdobyła ją w 823. odcinku Maria Romanek, emerytowana polonistka z Bezmiechowej Dolnej w woj. podkarpackim. Później jeszcze trzy osoby wygrały "Milionerów". Listę zwycięzców zamyka Tomasz Orzechowski - księgowy z Łodzi. Wygrał za sprawą muzycznego pytania. "Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną 'Modlitwę dziewicy', utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?". Prawidłowa odpowiedź to Tekla Bądarzewska z Mławy. Co zrobił z główną wygraną? - Kupiłem piękne mieszkanie w Szczecinie na 10. piętrze, z widokiem na miasto. (...) Nigdy tam nie byłem, a kupiłem tam mieszkanie. Często rzucam wszystko, by zacząć od nowa. Lubię ryzykować - wyjawił jakiś czas później w "Dzień dobry TVN".

