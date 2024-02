W "Modzie na sukces" nie brakuje bohaterów, którzy od początku seriali stali się najbardziej charakterystycznymi postaciami produkcji o rodzinie Forresterów. Mowa o znanych na całym świecie seniorach rodu - Ericu (John McCook) i Stephanie (Susan Flannery) oraz ich synu - Ridge'u (Ronn Moss) czy jego miłościach: doktor Taylor Hayes (Hunter Tylo) i Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). W operze mydlanej nie brakuje intryg, a najwięcej krwi fanom serialu napsuła Sheila Carter. W najczarniejszy charakter produkcji, który nie cofał się przed niczym, by osiągnąć upragniony cel, od lat 90. wcielała się Kimberlin Brown. Przypomnijmy, że to właśnie ona w 2002 roku zabiła serialową Taylor (po latach bohaterka zmartwychwstała i wątek odkręcono). Teraz sama została ofiarą morderstwa w najnowszych odcinkach, które są emitowane w USA.

Co nowego w "Modzie na sukces"? Sheila Carter nie żyje

Nic nie zapowiadało tego, że produkcja "Mody na sukces" po wielu latach pracy postanowi pożegnać się z Kimberlin Brown. Tymczasem właśnie za oceanem fani serialu zobaczyli w tym tygodniu niespodziewany odcinek, w którym Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) dźgnęła nożem w serce znienawidzoną Sheilę, która zaskoczyła ją odwiedzinami po zmroku. Działała w obronie własnej, bo wyglądało na to, że Carter sama chce ją pozbawić życia podczas kłótni. Gdy ratownicy medyczni przyjechali na miejsce zdarzenia, stwierdzili zgon złej do szpiki kości bohaterki. Słynną aktorkę od razu pożegnał w sieci producent serialu - Casey Kasprzyk.

To jest post uznania dla Kimberlin Brown - niewątpliwie największego złoczyńcy w historii telewizji dziennej. Praca z nią była marzeniem przez lata i jestem bardzo wdzięczna za wszystkie wspomnienia. Dziękujemy

- napisał na Instagramie.

