"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który pomaga w odnalezieniu upragnionej miłości. Głównym założeniem formatu jest zawarcie związku małżeńskiego z całkowicie nieznajomą osobą. Show emitowane jest nie tylko w Polsce, ale również w innych zakątkach świata. Widzów brytyjskiej edycji totalnie zaskoczyła reakcja jednej panny młodej. Tej ewidentnie wytypowany mężczyzna nie przypadł do gustu. Kobieta była wyraźnie rozczarowana i zdegustowana przyszłym mężem, bo nie podobał jej się jego wygląd. Nagranie z ceremonii trafiło do mediów społecznościowych i stało się hitem. Musicie to zobaczyć.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Panna młoda rozczarowana przyszłym mężem. Jej mina mówi sama za siebie

Panna młoda z brytyjskiej edycji ślubnego eksperymentu raczej nie wiedziała, na co się pisze, albo przynajmniej nie tego się spodziewała. Z kolei pan młody czekał przed ołtarzem na przyszłą małżonkę i z pewnością marzył o zdecydowanie innej reakcji. Tymczasem, gdy kobieta dumnie kroczyła do ołtarza, na jej twarzy zagościł wyraźny grymas. Goście, niemalże od razu zaczęli szeptać między sobą, że wybranek mógł jej się nie spodobać. Kobieta wyglądała tak, jakby nie mogła uwierzyć w to co widzi. Z kolei mężczyzna początkowo całkowicie nie był świadomy, że panna młoda jest niezadowolona właśnie z jego powodu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Sfrustrowana panna młoda rzuca ostre słowa w kierunku produkcji. "Nigdzie bym za nim nie poszła"

Na nagraniu możemy zobaczyć, że kobieta jest wyraźnie sfrustrowana. Oskarżyła produkcję, że ta nie wysłuchała dokładnie jej oczekiwań. Pan młody w pewnym momencie chyba zrozumiał, o co chodzi i był wyraźnie zdegustowany całą sytuacją. - Nigdzie bym za nim nie poszła. To jest totalne przeciwieństwo tego, czego oczekiwałam. (...) Myślę, że produkcja nie wysłuchała dokładnie moich oczekiwań - mowiła na nagraniu. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia pozbywa się sukni ze ślubu z Łukaszem, znamy cenę. Chętni?

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Panna młoda nie ukrywała, że mąż nie przypadł jej do gustu fot. TikTok/pleaseleavewillyou