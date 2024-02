"Rodzina zastępcza" była pokazywana na antenie Polsatu od 1999 roku. To jeden z najdłużej emitowanych seriali i z pewnością jeden z popularniejszych. Chyba każdy z nas widział przynajmniej kilka odcinków tej kultowej serii. Prace nad produkcją zakończyły się w 2009 roku. W tym czasie pożegnaliśmy m.in. Gabrielę Kownacką, która zmarła w 2010 roku, czyli tuż po emisji ostatniego odcinka. Wiele się zmieniło również w życiu młodych gwiazd. Aktorzy dorośli i rozwinęli swoje pasje. Do grona szczęśliwców, którzy mieli okazję zagrać w "Rodzinie zastępczej" zalicza się Michał Włodarczyk, który wcielił się w Wojtusia. Fani doskonale pamiętają jego bujną, blond czuprynę. Teraz trudno go poznać. Więcej zdjęć serialowego Wojtusia znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Mrozowska, czyli Majka z "Rodziny zastępczej". "Jestem ważnym elementem dorastania"

"Rodzina zastępcza". Michał Włodarczyk wspomina pracę na planie. "Zraziłem się"

Aktor ma obecnie 28 lat. Bujne włosy całkowicie zgolił i zapuścił pokaźną brodę. Swojego dzieciństwa poza planem nie wspomina zbyt dobrze. Okazuje się, że przez rolę w serialu dokuczali mu rówieśnicy. - Zraziłem się, bo dzieci mi dokuczały. Jak grałem biednego chłopca, wszyscy myśleli, że naprawdę pochodzę z takiej biednej rodziny. Po serialu "Kryminalni" przezywali mnie "chłopak z Pragi", mówili, że jestem cwaniakiem - zwierzał się w rozmowie z "Tele Tygodniem". Z uśmiechem na ustach wspomina za to pracę z Fronczewskim i swoją serialową mamą. - Bardzo lubiłem "Rodzinę zastępczą" i moją serialową mamę, panią Kownacką. Zawsze była dla mnie miła i przynosiła mi lizaki. A pan Piotr uczył mnie, jak szybko wbić na pamięć teksty. Trochę mi ich brakuje - tłumaczył.

Michał Włodarczyk wciąż związany jest z aktorstwem. Gdzie można go zobaczyć?

Kariera serialowego Wojtusia ma się naprawdę dobrze. Włodarczyk ma na swoim koncie udział w kilku popularnych produkcjach. Niedawno fani mogli zobaczyć go w "#BringBackAlice" - serialu od HBO MAX. Widzowie z pewnością pamiętają go również z roli w "Świętym" i "Furiozie". Poza aktorstwem Włodarczyk pasjonuje się walkami MMA. Na jego profilu na Instagramie można zobaczyć nagrania z intensywnych treningów. ZOBACZ TEŻ: Jak dziś wygląda Alutka z "Rodziny zastępczej"? Joanna Trzepiecińska pozowała na deskach teatru

Michał Włodarczyk Wojtuś z 'Rodziny zastępczej' już nie jest małym chłopcem. Aktor zmienił się nie do poznania. Fot. @wlodarczyk_michal/ Instagram