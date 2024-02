Krzysztof Kwiatkowski jest rozpoznawalnym aktorem. Mężczyzna wystąpił w wielu produkcjach, jednak widzowie z pewnością najbardziej kojarzą go z roli Jakuba Karskiego w serialu "M jak miłość". To właśnie rola w hitowym formacie TVP przyniosła mu największą popularność. W serialu gra przystojnego detektywa, który zakochał się w lekarce Kasi, którą gra Paulina Lasota. Pary nie rozdzieliła nawet ciężka choroba. Finalnie mężczyzna pokonał białaczkę i poślubił ukochaną nad morzem. Fani z pewnością znają jego losy w "M jak miłość", a jak jest w życiu prywatnym? Czy jakaś kobieta skradła jego serce i zagościła w nim na dłużej?

Krzysztof Kwiatkowski - kariera i życie zawodowe

Krzysztof Kwiatkowski urodził się w 1986 roku w Krakowie. Jest synem producenta muzycznego i teatralnego Leszka Kwiatkowskiego. Jego mama również jest związana z teatrem - zajmuje się projektowaniem scenografii i kostiumów. Aktor ukończył krakowską PWST, wystąpił w kilku sztukach, ale także w telewizyjnych produkcjach. Widzowie mogli go oglądać m.in. w serialach "Hotel 52", "Na dobre i na złe", "Pierwsza miłość" czy programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Krzysztof Kwiatkowski - związki i życie prywatne

Choć Krzysztof Kwiatkowski cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mediów, to bardzo dba o to, by chronić życie prywatne i nie zdradzać zbyt dużo. Na jego instagramowym koncie głównie widnieją zdjęcia i relacje z pracy, czyli najczęściej z planów filmowych. Warto również dodać, że Krzysztof Kwiatkowski rzadko pojawia się publicznie i pokazuje się na ściankach. Jeśli już zrobi wyjątek, to zazwyczaj pojawia się sam. Jedynie w 2014 roku mogliśmy zobaczyć go na premierze w towarzystwie Kingi Głuc. Nie wiadomo jednak, czy byli parą, ani jak dalej potoczyły się ich losy. Na profilu aktora raczej próżno szukać ujęć z życia prywatnego.