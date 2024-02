Małgosia Borysewicz pojawiła się w czwartej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka była jedną z pierwszych kobiet, które pojawiły się w randkowym show. Na planie zapoznała się z Pawłem. Między parą bardzo szybko zaiskrzyło, a uczucie pozwoliło im dotrwać razem do finału. Do dziś tworzą zgraną i szczęśliwą rodzinę. Wychowują razem dwójkę dzieci: syna Rysia oraz córkę Blankę. Starsza pociecha pary we wtorek 28 lutego obchodziła piąte urodziny. Z tej okazji przygotowano specjalny tort. Musicie go zobaczyć.

"Rolnik szuka żony". Małgosia świętuje urodziny syna. Pokazała tort. Aż ślinka cieknie

Po udziale w telewizyjnym show Małgosia Borysewicz prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie gdzie jej poczynania śledzi ponad 200 tysięcy użytkowników. Rolniczka chętnie uchyla im tajemnicy i często zdradza, co nowego u niej słychać. Ostatnio miała specjalną okazję do świętowania. Jej syn obchodził piąte urodziny. Z tego powodu maluch otrzymał wyjątkowy tort. Ciasto najprawdopodobniej było o smaku śmietanowym, z wierzchu polane zostało grubą warstwą ciemnej czekolady. Na samej górze udekorowano go sporą ilością truskawek. Oprócz tego możemy na nim znaleźć figurki z ulubionych bajek Rysia, a także okazałą złotą świeczkę w kształcie piątki. Trzeba przyznać, że to cukiernicze dzieło prezentuje się bardzo apetycznie. Myślicie, że chłopiec będzie zadowolony? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Małgosia szczerze o podziale obowiązków w domu

Jakiś czas temu Małgosia postanowiła wejść w interakcję z fanami i zorganizowała słynną serię pytań Q&A. Jedna z internautek podpytała się, jak rolniczka dzieli się obowiązkami domowymi z partnerem. Ta udzieliła obszernej odpowiedzi i dokładnie wszystko wyjaśniła. "To, że doję krowy w 95 procentach sama, nie oznacza, że Paweł w tym czasie śpi. Pawcio wstaje o piątej, około pół godziny przede mną, wieczorem jest podobnie. Oprócz dojenia mamy bardzo dużo pracy. Ogarnianie odchodów, pojenie cielaków, karmienie młodzieży, szykowanie paszowozu, paszy (pomaga nam tato). Czy jest mi ciężko? Nie zastanawiam się nad tym. Około godziny 7:20 jestem w domu rano, wieczorem 18.30 i cieszę się, że mam czas na inne zajęcia. Chłopaki kończą pracę około 8:30 rano. To wszystko dzięki temu, że mamy tryb zadaniowy" - wyjaśniła.