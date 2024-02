Dopiero co, na początku lutego podczas ramówki Polsatu, Paulina Chylewska mówiła nam, że pierwsze słyszy o tym, jakoby miała wrócić niedługo do TVP. Na korytarzach stacji plotkowano już o tym dłuższy czas i jak donosi teraz "Super Express" - prezenterka podjęła właśnie decyzję w sprawie swojej przyszłości. Ponoć ostatnio, ku zaskoczeniu swojego pracodawcy, złożyła wypowiedzenie i niedługo zniknie z wizji w Polsacie. Co tym razem czeka ją na starych śmieciach? - Będzie zajmować się sportem, z czego jest dobrze znana i za co kochają ją widzowie, ale ma też zostać jedną z głównych twarzy Jedynki" - zdradza informator gazety.

Paulina Chylewska niedawno oceniła odejścia z Polsatu

Przypomnijmy, że dziennikarka w latach 1996-2017 związana była z TVP. W niedawnej rozmowie z Plotkiem nie ukrywała, że ma teorię na temat tego, dlaczego wielu pracowników Polsatu przechodzi teraz do TVP. Wskazała przy okazji ważne pytania, które należałoby sobie postawić w tej sytuacji na miejscu decydentów. Zapewniała, że sama nie myśli o powrocie na Woronicza. Nie potrafiła też powiedzieć wprost, że czyjeś odejście z Polsatu ostatnio ją specjalnie zasmuciło. - Czy to są smutne odejścia? To są zawsze takie odejścia, które chyba każą zadawać pytania, dlaczego tak się dzieje. Albo każą zadawać pytania, co takiego jest w nieznanym, że ludzie tam odchodzą. Albo jest mnóstwo ludzi, którzy tam wracają. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i chyba każdy sam decyduje, dlaczego chce odejść. Jeśli będzie im lepiej i będą się tam świetnie czuć, to tylko przyklasnę, bo zawsze wszystkim świetnie życzę. Niech tak będzie - powiedziała Plotkowi.

Co robiła Paulina Chylewska w TVP?

Jeszcze na początku lutego Chylewska o TVP mówiła w taki sposób: - Mam duży sentyment do Telewizji Polskiej, zdecydowanie. Spędziłam tam ponad 20 lat. Ciężko nie mieć sentymentu. Z dużą uwagą obserwuję, co się tam dzieje. Zastanawiam się, jak to się dalej potoczy i połączy, ile będzie starego, ile nowego. Z ciekawością na to patrzę - zapewniała Plotka. Przypomnijmy, że przez 21 lat pracy w TVP Chylewska zgromadziła na koncie wiele przeróżnych programów. Można ją było oglądać w "Rowerze Błażeja", "Kawie czy herbacie?", "Pytaniu na śniadanie" czy "Dzień dobry, Polsko!" i "Wielkich Testach TVP". Na antenie TVP prowadziła też serwis sportowy tuż po "Wiadomościach". Stare zdjęcia Pauliny Chylewskiej gdy dawno temu pracowała w TVP, znajdziesz w galerii na górze strony.

