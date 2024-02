W wydaniu "19.30" z 27 lutego przedstawiono materiał przygotowany przez Małgorzatę Wiśniewską. Program informacyjny TVP nagłośnił fakt, iż w Polsce znajduje się jeden z trzech ośrodków w Europie, w których wykonywane są operacje przywracające prawidłowy rytm serca. "U osób, które dzień i noc żyją z wysokim tętnem (...) Tak jakby non stop biegły w maratonie" - zapowiedział Marek Czyż. Taki zabieg wykonywany jest przez specjalistów w warszawskim szpitalu MSWiA.

"19.30". Izabela Kachniarz opowiedziała o problemach zdrowotnych

- Zawsze było z tym ciężko - zaczęła mówić w materiale Izabela Kachniarz. Kobieta, która zyskała rozpoznawalność jako modelka i finalistka konkursu Miss Małopolski w 2021 roku, jest jedną z osób, które zakwalifikowano do nietypowej operacji. Z problemami z sercem zmaga się od jedenastu lat, a z powodu zbyt wysokiego tętna ma trudności ze snem, jest rozdrażniona i czuje ciągłe zmęczenie.

Czuję bardzo mocno to serce, jakby miało dosłownie wyskoczyć i pracuje źle. Dziwne to jest uczucie, czuję tak w 3D to serce

- dodała. Jak relacjonowała autorka materiału, zabieg polega na zniszczeniu grupy komórek, które odpowiadają za przyspieszony rytm serca. Rzadka operacja wykonywana jest pod okiem nadzorującego program badawczy specjalisty ze Stanów Zjednoczonych. - Jest tylko kilka ośrodków na całym świecie, które potrafią tego dokonać. To dlatego wybraliśmy ten szpital i tych specjalistów - mówił w "19.30". W materiale programu informacyjnego Izabela Kachniarz była kilka godzin przed zabiegiem. Trzymamy kciuki, aby wszystko poszło pomyślnie i udało się jej wrócić do zdrowia.

Kim jest Izabela Kachniarz?

Izabela Kachniarz przykuła uwagę mediów w 2021 roku, gdy brała udział w konkursie Miss Małopolski. Miała wówczas 20 lat. Modelka udzieliła wówczas krótkiego wywiadu serwisowi sadeczanin.info. Przyznała, że karierę w modelingu rozpoczęła przypadkiem. "Fotograf Marcin Ferenc zaproponował mi profesjonalną sesję zdjęciową, którą następnie opublikowałam na swoim Instagramie. Potem kontaktowali się ze mną kolejni fotografowie oraz Beata Orlecka, która również zaproponowała mi pozowanie do zdjęć. To od nich zaczęła się moja kariera. Moi znajomi i bliscy zaczęli mi wtedy podpowiadać, abym spróbowała swoich sił w konkursie piękności, dlatego postanowiłam wysłać zgłoszenie i udało się" - relacjonowała. Choć w 2021 roku Kachniarz nie udało się zdobyć korony, wygląda na to, że nadal nie porzuciła planów o karierze w modelingu. Jej instagramowe konto jest dziś prywatne, ale w jego opisie można podejrzeć link do profilu w agencji modelek, z którą współpracuje.