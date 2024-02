Dawny prowadzący "Uwaga!" dołączył w grudniu 2023 roku do publicznego nadawcy. Zasilił skład prowadzących "19.30", do którego należą Marek Czyż, Joanna Dunikowska-Paź oraz od niedawna Monika Sawka. Warto podkreślić, że Zbigniew Łuczyński ma duży sentyment do TVP, gdyż spędził w tej stacji wiele lat przed przejściem do TVN. Co nowego wiadomo o jego planach zawodowych?

"19.30" poprowadzi węższe grono prowadzących? Zbigniew Łuczyński ma odejść

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wirtualne Media, już w marcu 2024 roku TVP1 ma wyemitować program "Reporterzy", który ma być zastępstwem "Alarmu!". Podobno gospodarzami formatu będą Agnieszka Górniakowska (dawna prowadząca "Wiadomości") i Zbigniew Łuczyński. Interwencyjny magazyn ma być pokazywany zaraz po "19.30" oraz po programie "Gość 19.30". Jak informuje serwis, w związku z nowymi obowiązkami Zbigniew Łuczyński prawdopodobnie odejdzie od flagowego pasma informacyjnego TVP.

Zbigniew Łuczyński w "19.30" omawiał temat pieniędzy wydawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co powiedział Sienkiewicz?

Dziennikarz w jednym z ostatnich wydań serwisu przedstawił wątek budzący kontrowersje, a mianowicie zarządzania publicznym budżetem przez osoby takie jak Piotr Gliński czy Dominika Chorosińska. Wspomniał o przeznaczeniu aż 175 milionów złotych na instytucje Prawa i Sprawiedliwości. Dla porównania rok temu, w tym samym czasie wydano 100 milionów mniej. Co w tej sprawie miał do powiedzenia Bartłomiej Sienkiewicz, obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego? - Decyzje, jakie zapadały w tym okresie przejściowym, miały charakter kompulsywnego wydawania publicznych pieniędzy dla flagowych instytucji Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy pod bardzo szczytnymi nazwami. Pod pięknymi nazwiskami historycznych postaci. Stworzył się system w przeciągu dwóch miesięcy gwałtownego wypychania pieniędzy do swoich - powiedział podczas konferencji, co zostało wyemitowane we wspomnianym wydaniu "19.30". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

