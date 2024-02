Fani programu "Love Island. Wyspa miłości" doczekali się już ośmiu edycji. Randkowe show wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W poprzedniej edycji zwycięzcami zostali Laura i Armin. Już na początku listopada 2023 roku producenci ogłosili nabór do kolejnej odsłony "Love Island". Jakiś czas temu Karolina Gilon wyznała, że nowe odcinki pojawią się już 4 marca. W trakcie nagrań prowadząca nie mieszka w willi wraz z uczestnikami. Kobieta otrzymuje od produkcji własny apartament. Teraz zaprezentowała go w mediach społecznościowych.

"Love Island. Wyspa miłości". Karolina Gilon pokazała, gdzie mieszka w czasie nagrywek. Zaprezentowała wnętrze hiszpańskiego mieszkania

Gdzie będzie mieszkać prowadząca? Karolina Gilon wprowadzi się na dwa miesiące do apartamentu w Hiszpanii. Znajduje się on w Torremolinos, tam, gdzie w tym roku odbędą się nagrania do nowej edycji randkowego show. Gilon zaprezentowała fanom mieszkanie. Składa się ono z aneksu kuchennego połączonego z niewielkim salonem, łazienki i "sypialni" oddzielonej od reszty drewnianym parawanem. W apartamencie dominują wszystkie kolory. Przykładowo, kanapa Gilon jest różowa, a zaraz obok widzimy zieloną szafę. Dominują również dodatki. Pierwsze skrzypce gra z pewnością ogromny obraz na żółtym tle. Sporo jest też tapet w kwiatowe wzory - takie ściany są nawet w łazience. Z kolei nad łóżkiem widać nietypowy sufit - położono na nim fototapetę we wzór nieba. Całość wydaje się bardzo przytulna. Jak sama Karolina przyznała, jest zachwycona swoim nowym gniazdkiem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Jaram się tym mieszkaniem. Wierzę w energię i wyczuwam ją wszędzie. W ludziach i w miejscach przede wszystkim. Wiecie, że mam lęki w obcych miejscach, a tu o dziwo czuję się super. Nawet wieczorem. Noc będzie kluczowa, ale czuję, że będzie dobrze

- napisała Karolina Gilon w mediach społecznościowych.

"Love Island. Wyspa miłości". Karolina Gilon zachwyca się mieszkaniem w Hiszpanii

Karolina Gilon nie kryła zadowolenia. Przyznała, że nowe mieszkanie bardzo przypadło jej do gustu. Pokusiła się również o kilka wzmianek na temat produkcji. Wyznała, że najnowsze intro będzie inne, niż pozostałe. Fani będą mieli okazję zobaczyć również backstage powstawania "Love Island. Wyspy miłości". Przyznała, że nie może się doczekać rozpoczęcia nowej edycji. "Mamy trochę nowych ludzi w ekipie produkcyjnej, więc super. Czuję, że to będzie bardzo ciekawy sezon (...)" - stwierdziła na InstaStories. Będziecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon zakochana w uczestniku "Love Island"? "Detektywi" nie mają złudzeń. Oto kolejny dowód

