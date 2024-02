Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Zakochani są idealnym dowodem na to, że w telewizji można znaleźć prawdziwą miłość. Kobieta od razu spodobała się pochodzącemu z Uniejowic rolnikowi. Obecnie Anna i Grzegorz Bardowscy są już po ślubie. Wychowują dwójkę dzieci: syna Jana i córkę Liwię. Jakiś czas temu małżeństwo wystąpiło w programie "Pytanie na śniadanie". Zakochani wrócili wspomnieniami do dnia swojego ślubu i opowiedzieli o wpadkach, które wydarzyły się podczas ceremonii.

"Rolnik szuka żony". Grzegorz Bardowski nie wiedział, na który palec włożyć Ani obrączkę. "Musiałam pozginać wszystkie palce"

Grzegorz i Anna Bardowscy chętnie pokazują szczegóły ze swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Niekiedy udzielają także wywiadów i pojawiają się w telewizji. Jakiś czas temu wystąpili w programie "Pytanie na śniadanie". Zakochani opowiedzieli o ślubnej wpadce. Jak się okazuje, Grzegorz ze stresu zapomniał, na jaki palec ma włożyć Annie obrączkę. Mógł jednak liczyć na ukochaną, która wymyśliła sprytny sposób na wyjście z tej kłopotliwej sytuacji. - Nie wiedziałem, na który palec obrączkę włożyć. Ania mnie nakierowywała, że w zasadzie zostawiła mi jeden wolny palec – mówił rolnik. - Musiałam pozaginać wszystkie palce - dodała jego żona. W jednym z wywiadów Bardowscy przyznali także, że ich wybór piosenki do pierwszego tańca nie był do końca udany. Postawili na utwór "Future Days" zespołu Pearl Jam. Chociaż zakochani uwielbiają ten kawałek, to trudno było do niego ułożyć układ taneczny. W efekcie pomylili kilka razy kroki na parkiecie. Dziś jednak wspominają to z uśmiechem.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska o sukience z poprawin. "Miałam na szyi przecięte do krwi"

Anna Bardowska opowiedziała w filmie opublikowanym na platformie YouTube o swojej kreacji z poprawin. W tym przypadku również nie obyło się bez wpadek. - Uszyłam sobie sukienkę na poprawiny, którą założyłam tylko na dziesięć minut, bo po dziesięciu minutach miałam na szyi przecięte do krwi. Wizja była moja, a styl zgapiłam od Natalii Siwiec. Chciałam mieć podobną, tak mi się podobała. Poleciałam do krawcowej, żeby mi coś uszyła i tak uszyła, że było za ciasno - mówiła Anna Bardowska. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Takie wakacje zafundowali sobie Ania i Grzegorz. Zdradzili ich cenę

Anna i Grzegorz Bardowscy Fot. @ania.bardowska / Instagram