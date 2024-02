"Gogglebox". Big Boy przekazał zaskakujące wieści! "Mnie też to czeka"

Big Boy, czyli Mateusz Borkowski to jeden z popularniejszych uczestników "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna przeszedł w programie niebywałą metamorfozę. W pewnym momencie Borkowski ważył 250 kilogramów. Dzięki silnej woli udało mu się zrzucić aż 170 kilogramów. Teraz okazjonalnie chwali się swoją sylwetką na Instagramie. Od kilku lat Big Boy tworzy także szczęśliwy związek z dziewczyną o imieniu Kinga. W nowym sezonie zdradził swoje plany wobec partnerki. Więcej zdjęć Mateusza Borkowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

"Gogglebox". Big Boy wygadał się na temat swojej ukochanej. Będzie ślub?

W najnowszym odcinku 20. już sezonu "Gogglebox" uczestnicy oglądali m.in. fragmenty drugiej części filmu "Teściowie". Właśnie wtedy widząc zabawną scenę ślubu, Big Boy otwarł się przed swoimi kolegami. - Jezus, mnie też to czeka - mówił przejęty. Na wewnętrzne rozterki szybko odpowiedzieli mu koledzy sprzed telewizora. - Weź już nie marudź, nie pierwszy raz - skomentował prześmiewczo jeden z nich. - A możesz nie wypominać? - skontrował Big Boy. Wygląda na to, że już niedługo szykuje się programowe wesele! Borkowski z pewnością niebawem podzieli się szczegółami.

"Gogglebox" Co wiemy o partnerce Big Boya?

W jednym z wywiadów z Plotkiem Borkowski opowiedział o swojej ukochanej Kindze. - Znaliśmy się już z Kingą długo. Pewnego dnia ja do jej koleżanki, nie do niej, mówię: widziałaś taki i taki filmik? Film z pogranicza czeluści internetu, kategoria gruba patologia. Ta jej koleżanka powiedziała: nie, ja nawet tej osoby nie znam. Wtedy moja Kinga się uśmiechnęła, zrobiła się lekko czerwona i ja mówię do niej tak: a ty znasz tego gościa? A ona mówi: tak, codziennie go oglądam. (...) Myślałem, że to jest taka głupia, pusta, stereotypowa blondynka. Ona mi później powiedziała, że miała mnie za typowego tępaka, chama z telewizji. Myliliśmy się na swój temat, ale jak się poznaliśmy, no to już tworzymy bardzo zgraną parę od roku i jest nam bardzo dobrze ze sobą - mówił w 2022 roku Big Boy. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Uczestnicy na starych zdjęciach. Są nie do poznania. Jeden z nich schudł 170 kg