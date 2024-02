Program "Rolnik szuka żony" wylansował wielu internetowych celebrytów. Po zakończeniu nagrań wielu uczestników z powodzeniem rozpoczyna karierę influencera. Jedna z kandydatek ma dość nietypowy pomysł na wykorzystanie popularności w sieci. 22-letnia Iza z ósmej edycji miłosnego show chce bowiem zostać katolicką influencerką.

"Rolnik szuka żony". Iza zaskoczyła fanów. Tłumaczy swoją decyzję. "Chce się tym dzielić"

Iza wystąpiła w ósmym sezonie programu "Rolnik szuka żony". Była jedną z kandydatek walczących o względy Kamila. Serce uczestnika skradła jednak Asia, która dziś jest już jego żoną. Iza nie przyjęła najlepiej decyzji rolnika. Jakiś czas temu dziewczyna pochwaliła się jednak w mediach społecznościowych nową miłością. Ostatnio powróciła na Instagram. Uczestniczka hitu TVP zmieniła nazwę profilu na "cora_krola", co ma związek z wiarą. Iza uzasadniła swoją decyzję w najnowszym poście.

Zmiana nazwy - ale po co? Ta zmiana jest krokiem wiary. To znaczy, wiem, że doświadczam miłości Boga i chcę się tym dzielić, dając świadectwo. Staram się tak żyć na co dzień, ale wierzę, że Pan zaprasza mnie do mówienia o nim wprost również tutaj. Wiem, że jeśli go nie znasz, to te słowa mogą być dla ciebie niezrozumiałe. Jeśli tak jest, to życzę ci byś pozwolił jemu zadziałać. Tak, to niekonkretne wiem, ale chcę tu pokazać, gdzie w konkrecie ja widzę działanie Boga w moim życiu - wytłumaczyła Iza.

Kamil i Iza 'Rolnik szuka żony' Screen z programu 'Rolnik szuka żony'; vod.tvp.pl

"Rolnik szuka żony". Kamil i Asia wspominają początki związku. "Szukamy tego samego"

Kamil i Asia z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" byli gośćmi walentynkowego wydania "Pytania na śniadanie". Młodzi małżonkowie wrócili wspomnieniami do początków swojej relacji. Uczestnik zdradził, dlaczego zdecydował zgłosić się do udziału reality show. - Program sporo pomógł, że można znaleźć tę miłość. Zgłosiłem się i zaryzykowałem. Motywem przewodnim była chęć poznania drugiej osoby - wyznał. Joanna wyjawiła natomiast, dlaczego napisała właśnie do Kamila. - Odniosłam takie wrażenie, że Kamil jest bardzo dojrzały, jak na swój wiek. (...) Dojrzały człowiek, szukamy tego samego. To pomyślałam, czemu nie. Trzeba spróbować - powiedziała.