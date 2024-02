Andrzej i Gienek to jedni z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Razem prowadzą gospodarstwo w Plutyczach. Zajmują się nie tylko uprawą roli, ale także hodowlą zwierząt. Ostatnio brat Andrzeja, Jarek, przekazał zaskakujące wieści. Okazało się, że rolnik opuścił niedawno Plutycze i przekazał gospodarstwo pod opiekę bratu.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej opuścił Plutycze. Znalazł nowego gospodarza. "Ciągnik pod moją opieką"

Jakiś czas temu na youtube’owym kanale Andrzeja i Gienka z Plutycz pojawił się film, w którym wystąpił Jarek, brat rolnika. Poinformował on, że bohater programu przekazał mu pod opiekę swoje gospodarstwo. Dlaczego Andrzej postanowił nagle opuścić Plutycze? Okazuje się, że zadbał o zwoje zdrowie i wybrał się do Szklarskiej Poręby do sanatorium.

Andrzejek nam je zostawił, bo pojechał na wczasy. Ciągnik pod moją opieką - poinformował widzów Jarek.

"Rolnicy. Podlasie". Jarek wprowadza nowe porządki. "Ja tak nie będę jeździł, tak jak on jeździ"

Pod nieobecność brata Jarek stara się jak najlepiej dbać o gospodarstwo i naprawić niedociągnięcia Andrzeja. Na youtube’owym kanale rolników z Plutycz pojawił się nowy film, na którym Jarosław doprowadza do porządku ciągnik brata.

Ja tak nie będę jeździł, tak jak on jeździ. Postaram się jemu to przyspawać, żeby to się trzymało - zapowiedział Jarek.

Mężczyzna przyspawał błotnik oraz wyczyścił koła pojazdu, które oblepione były błotem i starą trawą. Cały proces został udokumentowany na nagraniu. Po skończonej pracy Jarek pochwalił się efektami naprawy. Wyraził także nadzieję, że brat doceni go po powrocie z sanatorium. - Andrzejek przyjedzie, to mam nadzieję, że mnie pochwali - powiedział tymczasowy gospodarz. Na koniec nagrania Jarosław poinformował fanów o zbliżających się urodzinach. Brat Andrzeja niebawem będzie celebrował "drugą osiemnastkę". Mężczyzna zachęcił widzów do złożenia mu wizyty tego dnia. Obiecał też, że na gości będzie czekało ognisko. "Zapraszam wszystkich chętnych 2 marca" - namawiał.