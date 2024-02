"Chłopaki do wzięcia" to program, który pokochali widzowie. Produkcja jest realizowana od 2012 roku i cieszy się sporą popularnością. Założeniem formatu jest pomoc uczestnikom, pochodzącym ze wsi lub mniejszych miejscowości w znalezieniu upragnionej miłości. Przez lata emisji przez program przewinęło się wielu bohaterów. Widzowie z pewnością świetnie pamiętają Roberta, znanego jako Tancerz. Mężczyzna przez jakiś czas był w związku małżeńskim z Zuzanną. Ukochana pojawiła się nawet w kilku odcinkach "Chłopaków do wzięcia". Niestety, sielanka dość szybko się skończyła. Pierwsze spekulacje o ich rozstaniu pojawiły się w marcu ubiegłego roku. Wkrótce po tym para poinformowała, że nie jest już razem. Zastanawialiście się, jak była partnerka Tancerza, wyglądała w przeszłości? Znaleźliśmy jej stare zdjęcie.

"Chłopaki do wzięcia". Zuzanna na zdjęciu sprzed lat. To się nie zmieniło

Zuzanna jest aktywna w mediach społecznościowych. Była uczestniczka hitu Polsat Play często dzieli się tym, co nowego u niej słychać. Zdarza jej się też wrzucać różnorodne przepisy kulinarne. Wiele wskazuje na to, że w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. Na jej profilu na Instagramie znaleźliśmy również zdjęcie z przeszłości. Na fotografii Zuzanna jest w nastoletnim wieku. Trzeba przyznać, że od tego czasu bardzo się zmieniła. Przede wszystkim nieco przyciemniła włosy. Teraz na jej głowie gości kasztanowy odcień. Wówczas była ciemną blondynką. Kilka rzeczy pozostało jednak niezmiennych. Zarówno kiedyś, jak i obecnie na jej twarzy często gości promienny uśmiech. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Zuzanna i Tancerz - historia związku

Zuzanna i Tancerz powiedzieli sobie sakramentalne 'tak' na oczach widzów. Sytuację skomplikował natomiast fakt, że kobieta pracowała za granicą. W związku z tym para żyła na odległość. Z czasem to bardzo poróżniło małżonków i oddalili się od siebie. Jakiś czas temu Robert wyjawił w programie, w jakich warunkach się rozstali. - Pokłóciliśmy się z Zuzią, powiedziała, że się rozstajemy. Sama podjęła decyzję. Nie mamy kontaktu, zablokowała mój numer. Poszło o to, że ja nie chcę jechać do Niemiec, a teściowa gada "jedź, jedź, bo będzie dobry byt", a po co ja tam pojadę? Ja mam stałą pracę tu. Zarzuty są, że mam złe pieniądze. Jakie mam, takie mam - mówił. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Pani Helena ma nietypową profesję. W pracy straciła kawałek palca.