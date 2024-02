"Gogglebox. Przed telewizorem" to jeden z najpopularniejszych programów emitowanych na antenie TTV. Format polega na komentowaniu przez uczestników seriali telewizyjnych. Niektóre wypowiedzi bawią widzów aż do łez. Ci przez lata emisji bardzo zżyli się z bohaterami i wprost uwielbiają śledzić ich losy. Niektórzy z nich bardzo się zmienili. W sieci pojawiły się archiwalne zdjęcia sprzed lat. Musicie to zobaczyć.

"Gogglebox". Uczestnicy na starych zdjęciach. Będzie w stanie ich rozpoznać?

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu pojawił się post przypominający o tym, że zbliża się premiera kolejnego sezonu. "Nowy 20. sezon "Gogglebox" już jutro (poniedziałek) o 22:00" - napisano na Instagramie. Do tego załączono kilka dawnych ujęć. Jako pierwszego możemy zobaczyć Big Boya wraz z kolegami. Nie da się ukryć, że to właśnie mężczyzna przez czas trwania programu zmienił się najbardziej. Schudł 170 kilogramów. Na kolejnym zdjęciu widzimy Agnieszkę Kotońską wraz z rodziną. Trzeba przyznać, że jej mąż prawie w ogóle się nie zmienił. Za to syn znacznie zmężniał i wydoroślał. Ona sama również przeszła nie ladą metamorfozę. Zmieniła styl ubierania się, postawiła na lżejszy makijaż, zrezygnowała z platynowego blondu i także schudła. Warto zauważyć, że teraz prezentuje się o wiele bardziej naturalnie, niż kiedyś. Na następnym kadrze widzimy Sylwię Bombę w towarzystwie Ewy Mrozowskiej, a na jeszcze jednym Mariusza Kozaka wraz z byłym partnerem. W obu tych przypadkach nie zaszły jakieś radykalne zmiany. Uczestnicy mało się zmienili. Na kolejnym zdjęciu możemy zobaczyć Izabelę Zeiske i syna Joachima. Choć kobieta niewiele się zmieniła, to jej syn przeszedł gruntowną przemianę. Wyrósł, zmienił fryzurę, a także styl. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Gogglebox". Oni przeszli największe metamorfozy. Internauci mają swoje typy

Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Widzowie chcieli wyrazić swoje zdanie. Według nich największą metamorfozę w programie przeszedł Big Boy oraz Agnieszka Kotońska. "Big Boy z największą metamorfozą" - napisała jedna z internautek. "Big Boy - największa metamorfoza, zupełnie inny facet" - dodała kolejna. "Big Boy i Agnieszka Kotońska, najlepsze przemiany" - stwierdziła następna. "Widać, że kosztowało ich to mnóstwo pracy" - wtórowała jej jeszcze jedna. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Mariusz Kozak w szczerym wyznaniu. Był w związku z kobietą. "Znaliśmy się od lat".