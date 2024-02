"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show, w którym grupa uczestników poszukuje upragnionej miłości. Przez kilka lat emisji program zgromadził wokół siebie rzeszę fanów. Już niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać kolejną odsłonę hitu TVN. Mimo to nie zapominają o bohaterach, którzy przewinęli się przez poprzednie sezony. Jak się okazuje, Aleksandra z piątej edycji przekazała fanom radosną nowiną. Była uczestniczka spodziewa się dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Aleksandra przekazała radosną nowinę. Jest w ciąży. "Musiałam się podzielić"

Aleksandra wystąpiła w piątym sezonie "Hotelu Paradise". Choć na rajskiej wyspie nie zagościła zbyt długo, to i tak skradła serca widzów swoją osobowością. Dziś aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 25 tysięcy użytkowników. Tym razem miała im do przekazana bardzo radosną informację. Już niebawem w jej życiu zajdą poważne zmiany. Kobieta jest w ciąży. Zamieściła uroczy kadr wykonany na profesjonalnej sesji zdjęciowej. Możemy na nim zobaczyć zaokrąglony brzuch, a także ukochanego partnera. "Takie piękne, że musiałam się podzielić. Dziękuje za uwiecznienie tej chwili" - napisała pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Aleksandra ogłosiła ciążę. Fani ruszyli z gratulacjami

Internauci nie czekali długo i niemalże od razu ruszyli do komentowania. Pod opublikowanym postem pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów. "Przepiękne ujęcie. Na zdjęciu widać wasza przeogromną radość! Szczere gratulacje i dużo zdrówka" - napisała jedna z internautek. "Gratulacje, zasługujesz na szczęście!" - dodała kolejna. "Gratulacje", "Pięknie" - pisały następne. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Luiza zaskoczyła metamorfozą. Zapomnijcie o długich włosach. "Cudo".