"Ślub od pierwszego wejrzenia" to niekwestionowany hit TVN-u. Program polega na zawarciu związku małżeńskiego z całkowicie nieznajomą osobą. Oliwia i Łukasz wzięli udział w czwartej edycji ślubnego eksperymentu. Między tą dwójką niemal od razu zaiskrzyło. Na koniec oznajmili, że zamierzają kontynuować relację, a po zakończeniu programu doczekali się syna. Niestety zaraz później sielanka się skończyła, a para ogłosiła rozstanie. Ekspartnerzy toczyli walkę o dziecko, jednak ostatecznie udało im się dojść do porozumienia. Po wszystkim każde z nich rozeszło się we własnym kierunku. Oliwia aktywnie działa w sieci i na bieżąco relacjonuje, co u niej słychać. Wygląda na to, że raz na zawsze postanowiła zapomnieć o przygodzie w telewizyjnym show. Wystawiła suknię ślubną na sprzedaż. Wiemy, za ile.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia dosadnie zamyka pewien etap. Wystawiła suknię na sprzedaż

Po udziale w randkowym show Oliwia aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje co nowego u niej słychać. Wiele wskazuje na to, że była uczestniczka hitu TVN postanowiła wziąć się za wiosenne porządki. Oliwia korzysta z jednej z popularnych platform do sprzedawania ubrań w internecie. Na jej profilu właśnie pojawiło się nowe ogłoszenie. Jest to suknia ślubna, w której wystąpiła w programie. Suknia, w której pojawiła się Oliwia, to typowy model księżniczki z odsłoniętymi ramionami. Gorset wykonany jest z koronkowego materiału, a dół ozdobiony jest tiulem. "Pasuje na rozmiar 36-38. Ja mam 170 cm wzrostu, miałam do niej obcas dziewięciocentymetrowy i prezentowała się jak na załączonym zdjęciu. Suknia ma cztery warstwy. Niestety podczas tańca uszkodziła się ostatnia warstwa tiulu, w mojej ocenie jest ona całkowicie do wymiany. Góra ma wszyte mikrokryształki, mieni się i jest wiązana z tyłu od środka" - czytamy w ogłoszeniu. Suknia została wystawiona za 900 zł. Myślicie, że Oliwia szybko znajdzie na nią kupca? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia o rzekomym powrocie do Łukasza. Padły mocne słowa

Jeszcze niedawno w sieci pojawiło się mnóstwo spekulacji, jakoby Oliwia i Łukasz postanowili do siebie wrócić. Plotki były na tyle duże, że sama zainteresowana postanowiła zabrać głos w sprawie. Na Instagramie wyjaśniła, co sądzi o tego typu pomówieniach. "Plotki są jak przeterminowane produkty spożywcze, lepiej ich unikać" - napisała na InstaStories. Biorąc pod uwagę fakt, że właśnie zdecydowała się na sprzedaż sukni ślubnej, wszystko jest jasne. Kobieta raz na zawsze postanowiła zamknąć ten życiowy rozdział. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof nie uporał się jeszcze po rozstaniu z Magdą? "To boli".