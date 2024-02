Widzowie w końcu doczekali się nowego sezonu "The Voice Kids". Kolejna edycja to nie tylko nowi uczestnicy, ale także zmiany w jury, do którego zdążyli się już wszyscy przyzwyczaić. Ze swoim fotelem pożegnał się Dawid Kwiatkowski. - Na pewno będę tęsknił, bo było mi tam wspaniale. (...) Dla mnie to już było za wygodne, poczułem, że naprawdę dałem tym dzieciakom już wszystko, co w tym momencie potrafię - tłumaczył w rozmowie z "Faktem". Piosenkarza zastąpiła Natasza Urbańska. Widzowie od razu skomentowali jej debiut. Więcej zdjęć Nataszy znajdziesz w galerii na górze strony.

"The Voice Kids". Natasza postarała się za bardzo? "Po co te szpagaty"?

Natasza z pewnością chciała wypaść jak najlepiej w nowej roli jurorki "The Voice Kids". Nikt nie odmówi piosenkarce talentu i charyzmy. Wygląda jednak na to, że niektórzy już teraz tęsknią za Dawidem Kwiatkowskim. "Natasza tylko siebie chce pokazać. (...) Pajacuje, błaznuje i to strasznie irytuje. Można pożartować, ale po co te szpagaty, tańce?", "Przez Nataszę nie oglądam tego programu. Bardzo irytująca", "Dawid lepszy niż Natasza" - pisała część fanów programu, zwracając uwagę, że energia wokalistki jest zdecydowanie za bardzo przytłaczająca. Nie wszyscy podzielają ich opinie.

"The Voice Kids". Większość fanów chwali Nataszę. "Stanęła pani na wysokości zadania"

Zmiany w programach zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Nic dziwnego, że niektórzy fani podeszli dosyć krytycznie do nowej roli Nataszy. Są jednak i tacy, którzy uważają, że piosenkarka świetnie poradziła sobie w pierwszym odcinku show. "Szczerze byłam bardzo ciekawa, jak pani sobie poradzi. Myślałam, że to nie będzie już to samo "The Voice Kids". Jestem, ale w mega szoku. Stanęła pani na wysokości zadania. Szacun", "Super pozytywna energia. Już ciebie lubię w roli trenerki! Wznosisz do tego programu tyle ciepła i uśmiechu", "Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu" - pisali. Co myślicie o debiucie Nataszy? Przypominamy, że nowe odcinki "The Voice Kids" możecie oglądać na antenie TVP2, w soboty o godzinie 20:00. ZOBACZ TEŻ: AniKa Dąbrowska od wielu lat zmaga się z poważną chorobą. Właśnie świętuje 19. urodziny

Jurorzy najnowszej edycji 'The Voice Kids' 'The Voice Kids'. Jak wypadła Natasza Urbańska? Widzowie podzieleni. 'Można pożartować, ale...'. Fot. @nataszaofficial/ Instagram