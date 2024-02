Marta i Paweł poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Zakochani wychowują już dwoje dzieci - córkę Marty z poprzedniego związku i wspólnego syna pary. 21 lutego przekazali niezwykle radosne wieści. Na świat przyszła ich córka o imieniu Gracja. "Dzisiaj powtórzył się najpiękniejszy moment w moim życiu (...). Poród przebiegł ekspresowo i bez komplikacji - to chyba nagroda za ten czas oczekiwania. Pozdrawiamy was i dziękujemy za kibicowanie, a personelowi za pomoc i opiekę - wyznał wówczas Paweł w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zachwyca się nad córką. Takie zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych

Marta Paszkin po porodzie musiała zostać kilka dni w szpitalu. Nie mógł jej odwiedzić nawet syn. Chłopiec pomachał jednak do mamy z daleka. "Martwiliśmy się, jak poradzi sobie z tą rozłąką, ale niepotrzebnie. Jest bardzo dzielny i dużo już rozumie z tego, co się dzieje" - pisał wówczas Paweł Bodzianny w sieci. Na instagramowych profilach pary pojawiło się już dużo zdjęć Gracji. Marta podzieliła się z fanami pewnym spostrzeżeniem. Nie szczędziła komplementów córce. Porównała jej paznokcie... do swoich. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ktoś tu ma piękny kształt paznokci, a ktoś inny ma odrost. I w najbliższym czasie nie będę miała jak pozbyć się tego odrostu

- napisała Marta Paszkin w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin wyznała, skąd pomysł na imię córki

Fani zastanawiali się, skąd uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wpadła na pomysł na imię dla trzeciego dziecka. Marta Paszkin wyznała, że zastanawiała się nad nim przez bardzo długi czas. Jak się okazało, w wyborze pomogła jedna z obserwatorek. "Prawdziwa pani z gracją. Pozdrawiam serdecznie" - napisała fanka pod jednym z postów kobiety. Wówczas Paszkin była już pewna, że właśnie to słowo będzie imieniem jej córki. Podoba wam się? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zdradza, ile przytyła w ciąży. "Najwspanialszy ciężar"