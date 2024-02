Izabela Zeiske to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Kobieta obecnie przeżywa niewyobrażalną tragedię. Niedawno odeszła jej mama, Teresa Olczyk. Jakiś czas temu odbył się pogrzeb kobiety. Zeiske pokazała ostatnie pożegnanie w mediach społecznościowych. Teraz zabrała głos na profilu na Instagramie.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Izabela Zeiske zabrała głos po raz pierwszy po pogrzebie mamy

Izabela Zeiske aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam odezwała się do fanów. Niedawno kobieta uczestniczyła w pogrzebie swojej mamy. Teraz postanowiła wypowiedzieć się na ten temat. Wspomniała również o swoim samopoczuciu. Nie obyło się bez komentarza w stronę hejterów. Podkreśliła, że pomimo dużego trudu musi starać się stanąć na nogi, bo "życie toczy się dalej". Izabela podziękowała również za wsparcie. - Jeżeli sam przez coś nie przechodzisz, to nie krytykuj drugiego, bo nigdy nie wiesz, co sam zrobisz w danej sytuacji - podsumowała negatywne słowa internautów.

Ona nie chciałaby, żebym ja się smuciła, tylko, żebym była wesoła. Żebym dalej szła przez życie. Ja wiem, że mama miała tyle lat, ale dla najbliższego wiek się nie liczy. (...) To nie jest żadne pocieszenie, to była moja mamunia, ona miała być na całe życie. (...) Próbuję sobie to jakoś poukładać. (...) Powoli, powoli uczę się żyć dalej (...)

- wyznała Izabela Zeiske. Dodała, że zrobiła wszystko dla swojej mamy, co tylko mogła. Chciała przekazać informację o pogrzebie w mediach społecznościowych, aby wiadomość dotarła do wszystkich. W wypowiedzi Zeiske na Instagramie nie zabrakło wspomnień na temat ukochanej rodzicielki. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Izabela Zeiske na Instagramie fot. https://www.instagram.com/stories/iza_zeiske/screenshot

"Gogglebox. Przed telewizorem". Izabela Zeiske pokazała grób swojej mamy. Niedługo później wylał się na nią ogromny hejt

Izabela Zeiske z programu "Gogglebox" przeżywa obecnie niezwykle trudny czas. To jednak nie przeszkodziło hejterom w internecie. Nie każdemu spodobało się to, że kobieta wrzuciła zdjęcie grobu mamy do sieci. Pojawiły się negatywne komentarze na TikToku. Ja bym nawet nie pomyślała, by nagrać cokolwiek na TikToka. "Widocznie rozpacz jest na pokaz", "Nie wiem komu to potrzebne, wszystko na pokaz, by się wstydzili" - brzmiały niektóre z słów internautów. Izabela Zeiske od razu odpowiedziała. "Po pierwsze, nie ja nagrywałam...ludzka nienawiść jest taką, że obojętnie co się nie zrobi, zawsze będzie hejt. Jedni chcą zobaczyć grób mamuni, drudzy krytykują. Oj ludzie, ludzie…" - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Jak wygląda mąż Izabeli Zeiske? W programie nigdy się nie pojawił. Miał ku temu powód