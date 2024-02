Anna Bardowska należy do jednych z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Kobieta wzięła udział w drugiej edycji randkowego show, a więc w zasadzie na samym początku jego istnienia. W telewizji poznała Grzegorza. Parę połączyły silne emocje, które towarzyszą im do dziś. Bardowscy doczekali się dwójki dzieci, Jana i Liwii. Wygląda na to, że małżeństwo przygotowuje ogród do letnich harców swoich pociech. Spójrzcie na tę wizualizację. Więcej zdjęć Bardowskich i wnętrza ich domu znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Ania Bardowska pokazuje budowę domu

"Rolnik szuka żony". Bardowska pochwaliła się nowym ogrodem. Prace już trwają

"Teraz mamy taki widok za oknem" - napisała w relacji na swoim profilu była uczestniczka "Rolnika". Na zdjęciu pokazała rozkopany ogródek, z pożółkniętą trawą i kostką brukową. Na tle dziur pozuje pies Bardowskich, który zdecydowanie chciałby pobiegać po surowym ogródku. Na następnym ujęciu Anna pokazała, jak będzie wyglądał po zakończeniu prac ich nowy "raj". W wizualizacjach nie brakuje drzew, kwiatów i krzewów, którymi przykryte jest również ogrodzenie. Szeroki podjazd wyłożony będzie stylową kostką. Po prawej stronie widać plac zabaw, który z pewnością w rzeczywistości jest znacznie większy. Taka metamorfoza musi sporo kosztować.

Metamorfoza ogrodu 'Rolnik szuka żony'. Bardowska pokazała wizualizacje nowego ogrodu. Czuć pieniądz. Fot. @ania.bardowska/ Instagram

"Rolnik szuka żony". Bardowska pokazała, jak urządziła sypialnię. "Misz masz"

Wykończenia u Bardowskich trwają w najlepsze. Równolegle z pracami w ogrodzie przeprowadzane są również intensywne prace w sypialni. Anna nagrała wideo, w którym pokazała nowy zakup - komodę, być może pod telewizor. Na razie postawiła na niej flakon z kwiatami i mały świecznik umieszczony na złotej tacy. Wystrój nie wszystkim przypadł do gustu. "Misz masz", "Każdy mebel inny... nic w zestawie, ale najważniejsze, że wam się podoba" - pisali niektórzy obserwatorzy. Jednak zdecydowanej większości komoda bardzo się spodobała. W komentarzach fani chwalą gust Bardowskiej i pytają, gdzie można kupić takie cudo. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska pokazała gabinet. Przytulnie i z klasą. Spójrzcie na ten fotel