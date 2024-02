Przez ostatnie tygodnie TVP przeszła prawdziwą rewolucję. Wraz ze zmianą rządu na Woronicza zorganizowano generalne porządki i wiele dotychczasowych pracowników pożegnało się ze stacją. Najlepszym przykładem jest format "Pytanie na śniadanie", gdzie wymieniono wszystkich prowadzących. Niedawno do czterech nowych duetów dołączyła ostatnia para, czyli Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyła. Do pracy w telewizji publicznej zaangażowano nazwiska, które do tej pory kojarzone były z innymi stacjami. Taki przykładem jest Wioleta Wramba, która niedawno pożegnała się z Polsatem. Na antenę TVP Info wraca też format, który nagle zniknął z anteny.

Wioleta Wramba w Polsacie stawiała pierwsze kroki. Za prezenterką "Wydarzeń" stoi silna grupa fanów

Już na początku stycznia serwis Wirtualne Media ustalił, że na antenie TVP Info ma pojawić się Wioleta Wramba, która przez ostatnie 12 lat współpracowała z Polsatem. To właśnie w tej stacji stawiała swoje pierwsze kroki w mediach i stopniowo wspinała się po szczeblach kariery. W Polsacie zaczynała jako edytorka, a w marcu 2023 roku dołączyła do grona prowadzących serwisu "Wydarzenia".

Byłam stażystką, edytorką, reporterką i na końcu prezenterką. W każdym z tych miejsc poznałam wielu ludzi, a wśród nich: pasjonatów swojej pracy, nauczycieli zawodu, dziennikarzy z ogromnym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się nim z takim nieopierzonym szczylem, jakim byłam - napisała na Instagramie.

Jej odejście ze stacji nie spotkało się z entuzjazmem widzów, którzy cenili prezenterkę za jej sumienną pracę. Dla szefostwa TVP Info jej angaż to pakiet "dwa w jednym". Wramba nie tylko zostanie nową twarzą jednego z programów, ale do stacji przyciągnie też swoich wiernych fanów. Czym będzie zajmować się na antenie? Do TVP wraca format, który po raz pierwszy zadebiutował na antenie 30 lat temu.

Wioleta Wramba fot. instagram.com/wioleta_wramba

Format TVP odkopany z odmętów przeszłości wraca na antenę TVP Info. Poprowadzi go Wioleta Wramba

Jak podaje serwis Press, na antenę TVP Info wraca popularny przed laty talk-show "100 pytań do". Do programu zapraszani byli dziennikarze, którzy zadawali niewygodne pytania gościom takim jak m.in. Lech Wałęsa, czy Jerzy Urban. Po raz pierwszy format pojawił się w TVP2 w 1988 roku i przez siedem kolejnych lat cieszył się sporym powodzeniem.

W pierwotnej wersji prowadziła go Anna Grzeszczuk-Gałązka. - To był pierwszy program w Polsce, polegający na zapraszaniu do studia polityków i dziennikarzy różnych zapatrywań. Z prawa i z lewa. Prosta rzecz w założeniu. Tyle że bez wytycznych, ale i możliwości wymigania się od odpowiedzi na niewygodne pytanie - wspominała gospodyni programu w rozmowie z "Newsweekiem". Według ustaleń serwisu Press to właśnie Wioleta Wramba zostanie nową gospodynią tego reaktywowanego po latach formatu. Będziecie oglądać?